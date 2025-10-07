Comunicado de Carlo Costanzia hijo tras lo ocurrido con una revista del corazón: "Ya se están tomando las medidas necesarias"

Carlos Costanzia hijo ha lanzado un tremendo comunicado en sus redes sociales tras lo ocurrido con una revista del corazón: "Ya se están tomando las medidas necesarias".

Tal y como cuentan en su comunicado, el hijo de Mar Flores explica que "mañana saldrá una portada de una revista donde soy portada junto a mi pareja y hasta aquí todo bien. Pero una vez más está mi hijo".

Asegura no entender "cómo puede ser que si sus propios padres no le sacan y no quieren que se sepa cómo es, no se respete la privacidad de un bebé de 10 meses y tenga que ser portada de revistas sin aún poder ni siquiera decidir".

El actor explica que su hijo "está pixelado en esa foto, pero ya queda en manos del fotógrafo, la agencia de prensa, las cadenas... no sé qué pueden hacer con esta imagen y cuánta gente la puede ver o dónde puede acabar. Hace poco le sacaron en una cadena sin pixelar en un programa de máxima audiencia como es Espejo Público".

Ante lo ocurrido, Carlo asegura que "ya se están tomando las medidas necesarias para pedir amparo en la ley ante esta barbaridad. Hago un llamado a todos los padres y madres que trabajen en el sector o comentan este tipo de imágenes que se pongan por favor en nuestra situación". Quiere señalar que "que haya publicado una foto de mi hijo aunque esté pixelada y la gente que tenga imágenes de mi hijo en cámaras, pc, programas, medios de comunicación y cadenas, que tendré que llegar con este asunto hasta el final".

Termina con una reflexión: "Y ahora la gente que está todo el día criticando y hablando barbaridades, a ver si opinan de esto también".

Publicación de Carlo Costanzia. / Instagram

Publicación de Carlo Costanzia. / Instagram

Tras semanas en el ojo mediático por las memorias de su madre, Mar Flores, los episodios controvertidos que la modelo narra en Mar en calma acerca de su matrimonio con Carlo Costanzia di Costigliole, y su polémico posado familiar con su padre, Alejandra Rubio y Terelu Campos en la fiesta del 60 cumpleaños de la presentadora —posado que muchos interpretaron como un claro respaldo al progenitor—, Carlo Costanzia ha roto su silencio en el programa ¡De Viernes!.

En esa entrevista confesó que no desea ponerse del lado de ninguno de sus padres, argumentando que tiene todo el derecho a no posicionarse. No obstante, lanzó una indirecta a Mar al afirmar que “los trapos sucios se lavan en casa”, reprochándole que algunas cosas deberían haberse quedado en privado o, de haberse dado los hechos que ella describe, haber sido resueltas “por vía judicial”.

Muy enamorado de Alejandra

Carlo no dudó en mostrarse muy enamorado de Alejandra, a quien describe como “un punto clave donde me he podido anclar”. Reveló además que le gustaría casarse “más pronto que tarde” e incluso ser padre de nuevo, para darle más de un hermanito al pequeño Carlo, que cumplirá año en diciembre.

Sobre estas declaraciones, Alejandra respondió en Vaya fama a quienes acusan a su novio de ser “oportunista” por hablar de su vida privada en televisión: “Carlo tuvo que dar la entrevista aunque no lo planeaba. Firmó dos entrevistas con el programa, nadie esperaba todo lo que iba a venir… cuando hay un contrato se cumple”, explicó. Ella se mostró satisfecha, afirmando que vio a Carlo “correcto y educado”.

“No pensábamos que esto iba a ocurrir”

En Vamos a ver, Alejandra habló nuevamente sobre las declaraciones “tibias” de su pareja, subrayando que él no tenía intención de sentarse, pero “sabemos cómo funciona esto”. Señaló que él tenía un contrato de dos entrevistas y que nadie anticipó un tema de tanta magnitud. “Le pilló por sorpresa”, aseguró. También insistió en que la foto con el padre de Carlo no implica que él haya tomado partido.

La hija de Terelu respondió también a las palabras románticas de Carlo, reconociendo que él manifiesta su amor con dificultad en televisión, pero que con ella no hay problema. “Sé lo que siente por mí, y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho”, declaró, aunque admitió sentir vergüenza al hablar de estas cosas publicamente.

Sobre la relación, afirmó: “Yo lo sostengo y él me sostiene; de eso va una relación, no solo de los momentos buenos”. Comentó que han pasado por tiempos difíciles, porque desde el comienzo no lo han tenido fácil, pero que son de “discutir poco y por tonterías”. “Nos llevamos muy bien porque coincidimos casi siempre, tenemos una visión de vida bastante parecida”, añadió.

Aunque por ahora no hay planes de boda, Alejandra reveló que Carlo no le ha pedido matrimonio todavía, aunque ella sí le ha expresado su deseo de casarse. “No lo quiero de inmediato; si seguimos así y todo va fenomenal, sí. Y será un bodorrio, pero no algo en plena calle como Cayetano”, bromeó con un sonrojo, convencida de que ese día sus suegros harán un esfuerzo por ella y por Carlo.

Acerca de ampliar la familia, aseguró que no lo contempla ahora: “Mi hijo tiene 10 meses; si Dios quiere, llegará más adelante”. Y añadió: “La mejor decisión de nuestra vida es nuestro hijo”. “Nadie apostaba por nosotros y estoy muy contenta; estoy agradecida por la apuesta que hice por él”, concluyó.