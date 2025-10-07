Demi Moore rejuvenece 20 años con su nuevo cambio de look que sorprende a sus seguidores

Demi Moore ha vuelto a llevar su famoso flequillo tras más de 25 años, lo que muchos fans consideraban un look característico de su época de Striptease. En su última publicación de Instagram, compartió una imagen actual con ondas suaves y flequillo, junto a otra vieja de la película de 1996, mostrando la comparación.

El nuevo estilo aparece en The Tiger, el cortometraje de Gucci dirigido por Halina Reijn y Spike Jonze, en el que Demi interpreta a Barbara Gucci. Este papel ha sido la excusa perfecta para llevar un look nostálgico adaptado a su imagen actual, combinándolo con glamur y moda de alta gama.

El estilista Dimitris Giannetos fue el encargado de recrear este flequillo, trabajando en conjunto con Demna, director creativo de Gucci. La idea era fusionar lo clásico con lo contemporáneo, logrando un flequillo que enmarca su rostro, aporta dramatismo y revitaliza su presencia escénica.

Demi Moore / Instagram de Demi Moore

Reacción del público y redes

Las reacciones no se hicieron esperar: los seguidores elogiaron que la actriz apostara por algo llamativo, pero con autenticidad. Muchos dijeron que el look no solo le sienta bien, sino que refleja una etapa de confianza y estilo propio. Además, hay quienes han señalado que vuelve a poner de moda los flequillos “de otoño”, tendencia esperada tras los meses de melena suelta.

¿Quién es Demi Moore y por qué importa su estilo?

Demi Moore es una actriz de Hollywood de gran trayectoria, conocida por películas como Ghost, Propuesta Indecente, Striptease y más recientemente por The Substance. Con una carrera marcada por transformaciones físicas, cambios de papeles y una imagen pública siempre presente, cada movimiento de estilo suyo se convierte en referente para fans y medios de moda.