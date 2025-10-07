El detalle de la invitación de boda de Marta Peñate y Tony Spina que ha pasado desapercibido para muchos: "Es una boda peculiar"

Este martes tendrá lugar la boda de Marta Peñate y Tony Spina, pero hay una detalle en la invitación al enlace que ha pasadado desapercibido para muchos: "Es una boda peculiar".

Y es que la ganadora de Supervivientes All Stars ha compartido la invitación de la boda con sus seguidores en las redes sociales. "Espero que os guste... es una boda peculiar, pero mañana somos marido y mujer", indicaba Marta en el story que publicó en su perfil oficial de la red social de Instagram.

En la invitación se muestra que la boda es las diez de la noche en Cayos Cochinos, Honduras. Sin embargo, esto no será así concretamente, ya que la boda será a las diez de la noche, pero en España, ya que en Honduras tienen una diferencia horaria de siete horas.

Publicación de Marta Peñate. / Instagram

