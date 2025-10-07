El detalle del vestido de novia de Marta Peñate que deja a todos boquiabiertos: estilo bufanda

Tras el esperado y romántico reencuentro que protagonizaban Tony Spina y Mata Peñate hace algunos días, la pareja ha vuelto a encontrarse en Honduras para dar un paso más en los preparativos de la que será su gran boda. En esta ocasión la pareja protagonizaba un divertido juego de preguntas sobre su relación con el que conseguían puntos para poder cambiarlos por algunos de los detalles que formarán parte del gran día.

Con vestido de novia, ramo de flores e incluso un obsequio para los concursantes invitados a la boda en forma de comida, el futuro matrimonino conseguía las invitaciones para los concursantes que quieren que les acompañen en esta boda tan especial que se celebrará en 'Superevivientes All Stars'. Tras anunciar que darán un paso más en su relación, la pareja entregaba las invitaciones de su boda entre los que estuvieron Adara, Torres, Noel, Iván y Jessica. Finalmente, Adara y Torres se convertían en los padrinos de la pareja que se mostraba ansiosa por convertirse en marido y mujer. "Yo siempre decía, cuando, cuando... Nunca llegaba el pronto y ha tenido que ser aquí en Honduras" reconocía Tony Spina.

Deseándole a la pareja mucha suerte para el día de su boda y también para su futuro, Sandra Barneda les enviaba un mensaje lleno de cariño revelando que el día elegido para la gran celebración es el próximo martes durante la emisión de 'Tierra de Nadie'.

La influencer ha subido el vídeo en el que aparece probándose tres vestidos y le ha confesado a sus seguidores que lucirá uno de esos tres - intenta probarse un cuarto pero cuenta que no tienen su talla y acaba riéndose con su cuñada por no poder abrocharlo -: el primero es vaporoso pero ceñido a la cintura con cuello estilo bufanda y lo ha calificado como "precioso"; el segundo es el más clásico, también en blanco, largo hasta los pies, y lo ha tachado de "sencillo" y "bonito"; y el tercero, que no le ha convencido tanto, tiene el escote en cruz.

"Tened en cuenta que la boda es en Honduras, que es en una playa y que quería algo sencillo", ha comentado la exconcursante de 'Gran Hermano', que le ha pedido a sus seguidores que le digan cuál es el vestido que creen que ha escogido para unirse en matrimonio a Tony Spina.

También les ha confesado que está esperando un documento que tiene que llegar desde España para poder casarse legalmente con el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa': "Aquí ando esperando un papel que aún no me ha llegado de España a ver si me lo manda nuestro asesor por correo… te piden antecedentes penales aquí en Honduras".