El drama de hacerse con una vivienda: "Mis padres me han donado la parte de arriba de su casa"

Los jóvenes lo tienen muy difícil para acceder al mercado de la vivienda, pero siempre hay formas de salvar este escollo, como una joven, que consiguió que sus padres le donasen la parte de arriba de su casa.

Estamos hablando de Natalia, quien contó su caso en Y ahora Sonsoles, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3. Tal y como explicó, "no había manera de comprar", así que decidió seguir una estrategia que le dio resultados.

"Mis padres me han donado la parte de arriba de su casa", señaló, asegurando que sus padres habían reformado la vivienda y le cedieron el desván de 200 metros. Algo que hicieron de forma totalmente legal y que ha supuesto una solución para Natalia.

Sonsoles Ónega es una destacada periodista, presentadora de televisión y escritora española, reconocida por su versatilidad tanto en el ámbito informativo como en el literario.

Hija del veterano periodista Fernando Ónega y de Marisol Salcedo, y hermana de Cristina Ónega, Sonsoles se formó en Periodismo en la Universidad CEU San Pablo, especializándose en medios audiovisuales.

Trayectoria periodística

Sus primeros pasos en el mundo de la comunicación los dio en CNN+, para luego incorporarse a la cadena Cuatro. En 2008, se unió a Telecinco, donde trabajó durante una década como cronista parlamentaria, cubriendo la actualidad política desde el Congreso de los Diputados y consolidando su reputación en el periodismo político.

En 2018, dio un giro hacia la presentación de programas y comenzó a conducir Ya es mediodía, un magazine centrado en sucesos y actualidad. Además, colaboró como analista política en el espacio radiofónico La tarde de COPE.

Faceta literaria

Su incursión en la literatura comenzó en 2004 con la novela corta Calle Habana, esquina Obispo. Más adelante, publicó Donde Dios no estuvo, centrada en los atentados del 11-M. No obstante, su consagración como escritora llegó en 2017 con la exitosa novela Después del amor, ambientada en la España de la Segunda República.

Nuevos retos en televisión

En 2020, Sonsoles se aventuró en un nuevo registro televisivo al presentar las galas dominicales del reality La casa fuerte, en prime time. Más tarde, entre 2021 y 2022, estuvo al frente de Ya son las ocho, consolidando su perfil como presentadora versátil.

El gran cambio llegó en julio de 2022, cuando fichó por Atresmedia Televisión. Poco después, el 24 de octubre, debutó en Antena 3 con el programa Y ahora Sonsoles, consolidándose como uno de los rostros más visibles del grupo.

Participación especial en ficción

En diciembre de 2023, sorprendió al público participando como actriz invitada en la serie Amar es para siempre, en los episodios 2.773 y 2.775. Allí interpretó a una versión ficticia de sí misma: Sonsoles, jefa de prensa del alcalde Tierno Galván, en una breve pero comentada colaboración.