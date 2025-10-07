Omar Sánchez, desde que firmara su divorcio con Anabel Pantoja , optó por adoptar un perfil más bajo y hacer contadas apariciones en redes sociales. Tras hablar abiertamente de su vida sentimental, dejando entrever que estaba ilusionado con una posible pareja, el canario ha sorprendido a sus seguidores aunque esta vez ha sido gracias a la nueva imagen que ha lucido en su perfil de Instagram.

El windsurfista aparecía en stories sin su habitual barba, dejando sin palabras a muchos de sus followers y levantado todo tipo de comentarios. Algunos piropeaban al joven y su nueva imagen mientras que otros eran más drásticos y le aconsejaban retomar su antiguo look. "La barba te hace mucho más atractivo", "con barba mejor", "te queda distinto, pero sinceramente mejor con barba", "que sea la última vez, Omar", son algunos de los comentarios que ha tenido que leer tras su cambio.

El exmarido de Anabel Pantoja reaparece en Instagram y deja a todos sin palabras por su impactante cambio de imagen: "Que sea la última vez" / Instagram

La reaparición televisiva de su exmujer

En una gala de 'Bailando con las estrellas' marcada por el regreso por todo lo alto de Irene Rosales a televisión tras su separación de Kiko Rivera al ritmo de la reivindicativa canción de Marta Sánchez 'Soy yo', Anabel Pantoja sorprendió rindiendo homenaje a su tía Isabel Pantoja bailando un pasodoble con uno de los temas más famosos de la tonadillera, 'Se me enamora el alma'.

Un tributo que no se quedó ahí, ya que la influencer lució un look que recordaba a la viuda de Paquirri en su icónica película 'Yo soy esa', con una flor roja en el pelo y unos caracoles a los lados de la cara hechos con sus propios mechones. "Estoy orgullosa de llevar su sangre. Evidentemente, estoy muy lejos de ella, pero si ella me ve hoy, espero que esté orgullosa de mí", expresaba muy emocionada.

Este lunes, en 'El tiempo justo' han revelado que Isabel Pantoja vio en Cantora tanto la actuación de Irene como la de Anabel, y aunque no tiene "ninguna opinión" sobre el baile de la exmujer de su hijo, el de su sobrina "le gustó y le emocionó mucho", aunque le habría dicho a la joven que "tiene que mejorar el movimiento de manos".