Jota Peleteiro explota en redes sociales y advierte que “alguna persona se va a llevar un susto”

Después de un período de silencio, Jota Peleteiro ha lanzado un comunicado largo en redes sociales en el que advierte que quienes “le han intentado hundir” tendrán que rendir cuentas. “Alguna persona se va a llevar un susto” le dirige a quienes considera traidores que lo han atacado en los últimos cinco años.

Jota afirma sentirse traicionado por “gente cercana de mi círculo cercano” y “gente importante” dice. También critica al “sistema de justicia español”, que según él trata al hombre como un delincuente. Acusa a esas personas de haber intentado pisarle el cuello en momentos difíciles.

De hecho, dice que ha pasado “cinco años en la cueva defendiendo mi empresa, defendiendo mi familia, protegiendo a mis hijos”.

Cambio de tono con Jessica Bueno

Aunque ha protagonizado enfrentamientos mediáticos con su exmujer Jessica Bueno, recientemente ha adoptado un tono más conciliador. Ha dicho querer cerrar etapas por el bien de sus hijos, pedir perdón y evitar conflictos innecesarios. En redes y entrevistas anteriores había lanzado acusaciones graves contra Jessica sobre su maternidad y decisiones familiares, lo que generó respuestas duras de ella.

¿Quién es Jota Peleteiro?

José Ignacio “Jota” Peleteiro Ramallo, es un exfutbolista español que jugaba como centrocampista ofensivo. Tras su etapa en clubes como Celta, Eibar, Brentford, Birmingham y Alavés, se retiró en 2022. En lo personal, fue esposo de Jessica Bueno durante más de una década y tienen dos hijos en común. Tras su divorcio en 2022, Jota se convirtió al islam y en 2024 se casó con Ajla Peleteiro, con quien tiene un hijo.