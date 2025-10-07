Manu confía en su suerte y acaba ganando en Pasapalabra: más de dos millones de euros

Pasapalabra, el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3 es emoción hasta el último momento. Como en el ultimo programa, donde Manu confió en su suerte y acabó ganando en el programa: más de dos millones de euros.

Y es que el bote de Pasapalabra está que arde y Manu está dispuesto a llevárselo. Por eso, aunque estaba muy igualado con Rosa, finalmente acabó remontando y se hizo con el triunfo en el programa, sumando otros 1.200 euros a su cuenta. Eso sí, el bote se le acabó resistiendo.

Pasapalabra ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión española desde su estreno en el año 2000. Mucho más que un simple concurso, este formato se ha convertido en un fenómeno cultural, logrando entretener a millones de espectadores y marcar una nueva forma de consumir los concursos televisivos en España.

Orígenes y evolución del formato

El programa nació originalmente en el Reino Unido bajo el nombre The Alphabet Game, y fue adaptado para la audiencia española por Antena 3. A lo largo de los años, ha pasado por diferentes cadenas —incluida Telecinco— hasta regresar a Antena 3, donde se emite actualmente.

Con más de dos décadas de trayectoria, Pasapalabra ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Su formato dinámico, basado en el conocimiento y el lenguaje, lo ha mantenido vigente y atractivo para varias generaciones de espectadores.

Un juego que enseña y entretiene

El corazón del concurso es su famoso rosco final, donde los participantes deben adivinar palabras a partir de definiciones, siguiendo el orden alfabético. Esta mecánica no solo resulta emocionante, sino también educativa, ya que fomenta el aprendizaje del idioma y amplía el vocabulario de quienes lo ven.

Impacto cultural y social

El impacto de Pasapalabra va mucho más allá de la pantalla. Ha inspirado programas similares, ha influido en la forma de hacer televisión y ha logrado que frases como "pasapalabra" se integren en el lenguaje cotidiano para indicar que alguien prefiere no contestar algo.

Gracias a su propuesta familiar y su tono amable, ha conseguido reunir a varias generaciones frente al televisor, convirtiéndose en una cita diaria para muchos hogares.

Una fórmula de éxito

El concurso se estructura en varias pruebas que permiten a los concursantes acumular segundos clave para el rosco final. La emoción de ver cómo se acercan —o no— a completar el alfabeto palabra por palabra, ha sido parte fundamental de su éxito.

Su atractivo reside en una mezcla perfecta de conocimiento, estrategia y tensión, que no solo pone a prueba a los concursantes, sino también al público, que juega desde casa.

Presentadores que dejan huella

Los presentadores han tenido un papel decisivo en el carisma del programa. Desde los inicios con Silvia Jato, pasando por Christian Gálvez, hasta la etapa actual con Roberto Leal, cada uno ha aportado su propio estilo. Su cercanía y carisma han sido fundamentales para mantener el vínculo con la audiencia.

Controversias y batallas legales

No todo ha sido fácil en la historia de Pasapalabra. En 2019, una disputa legal con ITV Studios obligó a Telecinco a dejar de emitir el programa, tras una sentencia del Tribunal Supremo. Esta decisión supuso una pausa forzosa que alarmó a sus seguidores.

Sin embargo, en 2020, Antena 3 recuperó los derechos y trajo de vuelta el concurso, relanzándolo con gran éxito y demostrando su resiliencia ante los desafíos.