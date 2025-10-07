Manu da la sorpresa y se hace con una aplastante victoria en Pasapalabra: un bote histórico de más de 2 millones de euros

Pasapalabra sigue batiendo récords y ya no solo de audiencia, o de veteranía de sus concursantes, también de premios ya que sigue en juego el bote más alto de la historia del programa. Una cifra que supera los dos millones de euros y que sigue sin encontrar dueño.

Ni Manu ni Rosa han logrado llevarse el gato al agua y siguen cada tarde intentando convertirse en el agraciado que se haga con la imponente cifra.

Esta vez, Rosa ha sido la gran perjudicada ya que era Manu el que se convertía en el flamante ganador de la tarde, consiguiendo 1.200 euros más que se suman a su cifra particular.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.