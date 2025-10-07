Manu desbanca a Rosa en un Pasapalabra que busca nuevo concursante para ele quipo azul

El bote de Pasapalabra podría estar a punto de caer. Manu y Rosa han jugado para llevarse la cantidad de 2.212.000 euros, el segundo mayor premio en toda la historia del concurso, y su duelo ha deparado un final lleno de suspense y emoción. La gallega ha sido la encargada de empezar El Rosco, en parte gracias a momentazos como el pleno de Supremme de Luxe en La Pista. Ya lo ha dicho Roberto Leal: “Cada vez que viene pone esto patas arriba”.

Los primeros compases de la prueba no han podido estar más igualados: los dos han llegado a la vez a la P y con el mismo número de aciertos, 10. Rosa ha apretado después con un turno de siete respuestas correctas y ha terminado la primera vuelta con 19 letras en verde. No ha frenado hasta que, con 21 aciertos, ha arriesgado y ha fallado.

Manu se ha ido acercando en el marcador, una presión a la que Rosa ha respondido plantándose. El madrileño ha terminado firmando una gran remontada, hasta el punto de que se ha puesto a dos letras del bote. Finalmente, Manu se ha impuesto en el rosco, acumulando 1.200 euros a su bote persona y enviando a Rosa a la temida silla azul, dónde tendrá que medirse con un nuevo aspirante a convertirse en mimebro del equipo azul.

"La constancia, el perseverar y la concentración pura"

Quién mejor para analizar a Manuel Pascual y a Rosa Rodríguez como concursantes que quien les ha visto llegar y convertirse tarde a tarde en una pareja histórica de Pasapalabra. Roberto Leal tiene claro por qué los dos "han marcado una época y se van a recordar para siempre en la historia" de este programa. "Lo que tienen es juventud, desparpajo y una simpatía natural que no buscan, ellos no van a la broma fácil ni a ser uno más que el otro", asegura el presentador. Por eso, les describe como "gente normal, como cualquier chaval de la calle, que están trabajando, estudiando, que lo que tienen es lo que ellos han conseguido, nadie les regala nada". Y les define como "un referente".

En esta entrevista, Roberto también les analiza uno a uno. De Manu dice que es "la humildad personificada". Sobre Rosa destaca que es "la constancia, el perseverar y la concentración pura". Confiesa que de ninguno podría haber predicho, en su primera Silla Azul, que llegaría tan lejos pero se alegra de que lo hayan conseguido: "Les tengo muchísimo cariño". A estas alturas, tras más de 350 programas con Manu y más de 220 con Rosa, el presentador tiene claro que tiene sentimientos encontrados sobre el día en el que uno complete en El Rosco. "Ojalá el bote caiga pronto, pero a mí me dará mucha pena porque entonces sería despedirme de ellos", reconoce.