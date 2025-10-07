Marta Peñate emite un duro comunicado tras las críticas a su boda: “El amor no tiene precio, me caso y la boda es real”

Desde que anunció que su boda con Tony Spina se celebraría dentro de Supervivientes All Stars, Marta Peñate se ha visto envuelta en una avalancha de críticas. Muchos apuntaron a que todo era un montaje, que lo hacía por dinero, o que respondía a intereses mediáticos antes que sentimentales.

Comunicado de Marta Peñate / INSTAGRAM DE MARTA PEÑATE

En pleno escenario isleño, Marta usó sus redes para publicar un mensaje. Aseguró estar “cobrando 0 euros” por el enlace y que si pudiera hacerlo en España lo haría, pero que en ese momento la logística y el nerviosismo no lo permitían. Insistió: “El amor no tiene precio, me caso y la boda es real”.

Carga contra Oriana Marzoli

Marta también dedicó parte de su mensaje a Oriana Marzoli: dijo que le llegaban comentarios de “gente amargada” que no había conseguido un amor como el suyo. Además, reafirmó que decidió casarse allí —a pesar de las críticas— porque no tenía tiempo ni tranquilidad para hacerlo en España.

Invitación de la Boda de Tony y Marta / INSTAGRAM DE MARTA PEÑATE

Marta explicó que enfrenta un proceso de embarazo, que no tiene espacio para estrés extra y que este momento “se le dio”. Sostuvo que sus prioridades personales pesan más que un evento. Con tono firme, Marta cerró su comunicado con una advertencia clara: “Nadie me va a joder este día tan bonito”.