Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 06/10/2025

'MasterChef Celebrity' lidera con holgura la noche y 'Pretty Woman' cumple en Telecinco

'Territorio Pampliega' se despide con récord y 'El Objetivo' pincha con su especial sobre Gaza.

'Masterchef' / 'Pretty Woman'

'Masterchef' / 'Pretty Woman' / LA 1 / TELECINCO

Redacción Yotele

Madrid

'MasterChef Celebrity' lideró anoche con su nueva gala. El talent show culinario consiguió un buen 14,4% y 741.000 espectadores. En segunda opción queda Telecinco con el nuevo pase 'Pretty Woman', que anota un 11,1% y 666.000 seguidores.

'Renacer' baja del doble dígito y se conforma con un 9,8%, 'Territorio Pampliega' se despide con récord (5,2%) y 'El Objetivo' pincha con su especial sobre Gaza (4,1%).

Por la tarde, 'Aquí la tierra' logra el mejor dato de su temporada con un 14% y 1.336.000 televidentes. También fue día de récord para 'El diario de Jorge', que consiguió un 11,5% y 771.000 adeptos.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 13,8% y 1.631.000

MasterChef Celebrity: 14,4% y 741.000

Antena 3

El Hormiguero: 14% y 1.656.000

Renacer: 9,8% y 658.000

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora: 8,5% y 986.000

Cine 5 estrellas: Pretty Woman: 11,1% y 666.000

Cuatro

First Dates: 7,2% y 848.000 / 8,3% y 951.000

Territorio Pampliega: 5,2% y 344.000

La 2

Cifras y letras: 4% y 445.000 / 6,4% y 778.000

Cine clásico: El padrino: 4,7% y 418.000

laSexta

laSexta Clave: 4,4% y 472.000

El Intermedio: 6,5% y 778.000

El Objetivo: Especial Gaza: 4,1% y 287.000

LATE NIGHT

Antena 3

Renacer: 5,6% y 155.000

Cuatro

Pasaporte Pampliega: 4,5% y 128.000

El Desmarque: 2,4% y 45.000

laSexta

Cine: Glaciación: 1,9% y 49.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 12,6% y 1.032.000

Y Ahora Sonsoles: 10,2% y 704.000

Pasapalabra: 20,8% y 1.908.000

La 1

Directo al grano: 10,7% y 839.000

Valle Salvaje: 12,2% y 819.000

La Promesa: 13,6% y 900.000

Malas lenguas: 11% y 819.000

Aquí la tierra: 14% y 1.336.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,6% y 641.000

El diario de Jorge: 11,5% y 771.000

Agárrate al sillón: 8,2% y 757.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,6% y 502.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,1% y 347.000

laSexta

Zapeando: 5,7% y 456.000

Más Vale Tarde: 5,1% y 347.000

La 2

Saber y ganar: 1,9% y 171.000/ 5,9% y 513.000

Grandes Documentales: 3,5% y 265.000

Malas lenguas: 6% y 396.000

Espacios increíbles: 1,7% y 128.000

Grandes diseños revistados: 1,9% y 175.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,2% y 260.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,2% y 733.000

La ruleta de la suerte: 22% y 1.558.000

La 1

La Hora de La 1: 18,6% y 338.000

Mañaneros 360: 16,9% y 475.000 / 11,5% y 915.000

laSexta

Aruser@s: 13,8% y 190.000 / 13,8% y 278.000

Al Rojo vivo: 8,5% y 280.000

Telecinco

La mirada crítica: 7,4% y 122.000

El programa de AR: 13,3% y 309.000

Vamos a ver: 10,1% y 638.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,5% y 8.000 / 0,9% y 17.000 / 2,7% y 55.000

En boca de todos: 5,8% y 166.000

La 2

La pirámide: 1,2% y 76.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,4% y 2.144.000

Telediario 1: 15,4% y 1.403.000

Informativos Telecinco 15H: 10,6% y 966.000

laSexta Noticias 14H: 7,8% y 611.000

Noticias Cuatro 1: 6,7% y 462.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 20% y 2.246.000

Telediario 2: 13,4% y 1.502.000

Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 843.000

laSexta Noticias 20H: 6,5% y 544.000

Noticias Cuatro 2: 4,9% y 408.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,7%), La 1 (13,4%), Telecinco (9,3%), laSexta (6%), Cuatro (5,7%) La 2 (3,8%)

Mes: Antena 3 (12,8%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,4%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,9%), La 2 (3,1%)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
  2. La suspensión de la pesca de esta especie en el País Vasco preocupa en Asturias: estas son las previsiones para la campaña en un referente enclave angulero
  3. Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
  4. Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
  5. Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
  6. Martín Peláez lamenta la derrota del Real Oviedo y anuncia sorpresas: 'Serán potentes e históricas
  7. Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
  8. El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población

El agua salada supone un problema en la depuradora de la ría de Navia: así se quiere solucionar

El agua salada supone un problema en la depuradora de la ría de Navia: así se quiere solucionar

La Sociedad Siero Musical entregará los premios del segundo Concurso de Composición Coral este sábado

La Sociedad Siero Musical entregará los premios del segundo Concurso de Composición Coral este sábado

El BOE publica la nueva cotización obligatoria por la que los trabajadores se verán afectados con una reducción de casi 100 euros en 2026

El BOE publica la nueva cotización obligatoria por la que los trabajadores se verán afectados con una reducción de casi 100 euros en 2026

La mejora del abastecimiento de agua en Guadamía afectará a 2.500 vecinos de Ribadesella

La mejora del abastecimiento de agua en Guadamía afectará a 2.500 vecinos de Ribadesella

Ribadesella llora al empresario Emilio Serrano, "hombre de compromiso inquebrantable e intensa personalidad"

Ribadesella llora al empresario Emilio Serrano, "hombre de compromiso inquebrantable e intensa personalidad"

Siero ejecuta en Anes la última actuación del año dentro del convenio con la Confederación Hidrográfica para el mantenimiento de ríos

Siero ejecuta en Anes la última actuación del año dentro del convenio con la Confederación Hidrográfica para el mantenimiento de ríos

¿Qué es la técnica del cloud? El truco que necesitas saber para que tu perfume dure todo el día

¿Qué es la técnica del cloud? El truco que necesitas saber para que tu perfume dure todo el día

El paseo de Naval Gijón toma forma: fijados caminos y zonas verdes y ejecutadas las "tripas" de la obra

El paseo de Naval Gijón toma forma: fijados caminos y zonas verdes y ejecutadas las "tripas" de la obra
Tracking Pixel Contents