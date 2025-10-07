Pipi Estrada confiesa su fiesta más salvaje con este famoso exjugador del Real Madrid: "Me metió borracho en un cubo de basura a las 3 de la mañana"

Pipi Estrada lleva años vinculado al mundo del fútbol y a los futbolistas. El de Gijón nunca ha ocultado algunos de los eventos más exclusivos a los que ha acudido de la mano de grandes nombres del mundillo y en las que ha aprovechado para después, contar a los 4 vientos algunos de los secretos que muchos jugadores guardan bajo la alfombra.

Desde sonadas infidelidades a excesos nocturnos, son algunas de las anécdotas que el de Gijón ha compartido en el videopodcast "Linea de cal", un espacio que se emite cada lunes en Twitch y que conducen los influencers Darío Emeache, Álex Chiner y el periodista David Sánchez.

Alrededor de la mesa, el tertuliano de El Chiringuito contó alguna de sus experiencias más sorprendentes que ha compartido con famosos futbolistas como Iker Casillas. De hecho, fue precisamente con el de Móstoles con el que acabó, según este, en un cubo de basura. "Me metió borracho en un cubo de basura a las 3 de la mañana", contó el de Gijón.

"El cabrón de Iker Casillas me emborrachó en un cumpleaños... ¡Me sujetaron entre varios e Iker me daba orujo de hierbas! Yo escupía y me ahogaba, pero le daba igual. Si me llego a morir le da igual al melón. Este no quiere a nadie", contó ante las risas de los presentadores del programa.

La indiscreción de Pipi Estrada

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Miriam, que lleva una vida 'anónima' y llevaría muy mal que se esté volviendo a hablar de ella por esta 'indiscreción' de su ex. Y aunque no ha querido responder directamente a Pipi, sí ha emitido un comunicado con motivo de la mayoría de edad de la hija que tienen en común para pedir respeto por su privacidad, ya que la joven quiere seguir siendo anónima a pesar de que sus padres sean personajes públicos.

Arrepentido, y confesando que "respeta" y "aprueba" el comunicado que ha enviado la que fuera ganadora de 'Supervivientes' para proteger a su hija, el periodista ha entonado el mea culpa y ha pedido perdón públicamente a Miriam. "Si ha habido molestia, que me perdone. Si ha habido malentendido, que me perdone, que evidentemente lo he hecho con la mejor intención, no sin ánimo de lucrarme, no sin ánimo de figurar en ningún sitio, simplemente lo he hecho por amor, por cariño y sobre todo, con las mejores intenciones, y repito, me ha salido todo de aquí" (se toca el corazón) ha expresado emocionado.

Sin embargo, sí ha querido responder a los que le acusan de querer lucrarse en los platós hablando de los problemas de salud mental de su ex: "No voy a desgastar ni un ápice de mis emociones al intentar convencer a esas personas. Ha habido periodistas que han dicho muchas tonterías, porque hay que ir a la raíz y hay que ir al fondo. Que yo con esto he querido figurar, exponerme, que como no tengo televisión, que tengo ganas de aparecer en televisión... que sepan todas esas personas que al día siguiente me han ofrecido televisiones, me han ofrecido programas, y he dicho que no. Y he dicho que no porque yo lo que dije lo he dicho, lo he dicho con el corazón, tengo el alma limpia, no tengo que convencer absolutamente a nadie, simplemente que a esa gente que está podrida por dentro, que sigan con su enfermedad". "Toda esa gente que hace juicios de valor gratuitos, lo único que les puedo decir, es que algún día la justicia divina los juzgará a ellos" ha sentenciado.