La Revuelta cambia drásticamente su estrategia en TVE: "Cada vez más alejado de El Hormiguero"

De lunes a jueves por la noche se lidia una de las batallas más duras en televisión. Es la que enfrenta a La Revuelta de David Broncano en TVE con El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3. Pero ahora el primero ha decidido cambiar drásticamente su estrategia en la televisión pública: "Cada vez más alejado de El Hormiguero".

Y es que el programa de David Broncano inauguró su segunda temporada en TVE con algo que ya hacía su competidor, que era anunciar los invitados que iba a tener durante la semana. Sin embargo, algo ha ocurrido en los últimos días, ya que este lunes en La Revuelta no se tocó el tema de los invitados, volviendo a su estilo original, en el que nada se sabe de quién va a acudir al programa hasta que sale en antena.

La Revuelta es un programa de televisión de RTVE, producido en colaboración con Encofrados Encofrasa y la productora El Terrat. Su estreno tuvo lugar el 9 de septiembre de 2024 en La 1 de Televisión Española, ocupando la franja de las 21:40 horas, de lunes a jueves. Este espacio llega como el relevo natural de La Resistencia, emitido en Movistar Plus+ entre 2018 y 2024.

El programa está presentado y dirigido por David Broncano, quien lidera el proyecto junto a sus colaboradores habituales, Jorge Ponce, Ricardo Castella y otros miembros de su equipo. Fiel a su estilo, La Revuelta mantiene el tono humorístico y desenfadado, combinando secciones de comedia, entrevistas y momentos improvisados. Las grabaciones se llevan a cabo en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

El origen del nombre

Antes de decidirse por el título actual, el equipo barajó varias alternativas como La resiliencia, La residencia o incluso Las noches de Broncano. Esta búsqueda se dio a conocer en un peculiar anuncio de RTVE que mostraba la pantalla de un Mac con un documento de Word lleno de posibles nombres. Finalmente, el nombre elegido fue La Revuelta, acompañado del mensaje: "Muy pronto".

En el episodio número 11, Broncano explicó que se intentaron usar nombres parecidos a La Resistencia, pero las restricciones de copyright lo impidieron. Entre las ideas descartadas estuvieron La resitencia (con errata intencionada), La resiliencia, así como propuestas más cómicas como Lentejas o Las dos.