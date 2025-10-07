El sencillo retoque en el pelo de Sofía Suescun por el que se ha quitado "15 años"

El pelo es el protagonista en el hogar de Sofía Suescun y Kiko Jimenez. Hace justo una semana la influencer Sofía Suescun sorprendía a sus seguidores contando que su pareja, el también famosos y colaborador Kiko Jiménez debía pasar por quirófano. Hasta la fecha no había trascendido el motivo de la operación y muchos fans se encontraban algo preocupados por la salud del joven.

Sin embargo, ahora Suescun ha querido despejar todas las dudas. En una imagen Jiménez aparecía con el pelo rapado, lo que hacía presagiar que el motivo de esta intervención podría deberse a un trasplante de pelo. Y así ha sido.

Tras ver estas primeras fotos después de someterse al injerto capilar, sus seguidores no han evitado preguntarse por qué ha decidido realizarse este procedimiento estético "si ya tenía mucho pelo". Pero la creadora de contenido lo ha negado tajantemente, desmontando el mito de la frondosa cabellera de su chico.

Jota Caral

"Jajaja, no. Me estáis mandando muchos mensajes diciendo que por qué se opera si tenía mucho pelo. Ni de coña. Tenía el justito, y cada vez menos. Del estrés que le produzco", ha comentado en tono de humor la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', participante también de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. Y es que la influencer ha celebrado este injerto capilar de Kiko Jiménez porque así "deja de ser calvo".

Ahora, es la influencer la que se ha hecho un retoque, también en el cabello, que le "recuerda a mis 15 años". "Después de este veranito con tanto sol, playa y estrés… mi pelo merecía mimitos. Vamos a corregir el color anaranjado con DiaColor sin amoniaco de @lorealpro y para las que me preguntáis por el tono, mi peluquero ha utilizado el núm 5.71&4 para neutralizar el color y por otro lado el 4&4.20 para darle oscuridad. Hemos tratado el pelo con Metal Detox y aprovechado para eliminar puntas abiertas y de paso hemos hecho muchas capas( me recuerda a mi época de los 15 años)", comentaba a través de un vídeo de publicidad en su cuenta oficial de Instagram.

Este corte que da cuerpo al cabello, que es tendencia y un cambio ideal para verse renovada, es lo que ha decidido hacerse Sofía Suescun. En el vídeo que ha compartido con sus seguidores en su perfil oficial de Instagram se puede ver el resultado y el toque juvenil que ahora tiene y que ella misma ha comentado.

La pareja de suescun ha querido admirar a su novia con un bonito mensaje. "Qué bien te queda todo lo que te hagas y te pongas", le ha escrito con admiración.