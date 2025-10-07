El testimonio del concierto más difícil de Andy y Lucas: "Ya no se hablan en ningún caso"

El adiós a los escenarios de Andy y Lucas ha estado envuelto en poléica por la supuesta distancia entre los dos componentes. Tras sincerarse sobre los complicados momentos que ha vivido por su cambio de imagen después de someterse a una operación de nariz que no salió como debía por no haber respetado las pautas postoperatorias y no cuidarse, y de que la otra mitad del grupo haya confirmado que va a emprender su carrera en solitario -desatando los rumores de mala relación entre ambos-, ahora ha salido a la luz que un promotor musical le reclamaría una cifra millonaria.

Tal y como han revelado este martes en 'Espejo Público', este exrepresentante les habría cerrado 20 fechas de su gira de despedida y, sin causa aparente, Lucas habría roto con él sin pagarle la cantidad que le debería por los conciertos que les consiguió.

La periodista Lorena Vázquez ha asegurado que habría pruebas, audios y un burofax de esta deuda, que ascendería a 6 cifras, y que el responsable sería Lucas y no Andy porque habría sido el gaditano el que habría cerrado todos los conciertos mientras que si compañero figuraría como su empleado.

A esta situación se añaden los rumores de distanciamiento entre ambos artistas. Diferencias en la gestión del grupo, en la disciplina profesional y en las responsabilidades de cada uno habrían generado roces, que podrían reflejarse en su 'adiós'.

Lucas ha llegado a decir en 'Me quedo conmigo', programa de Mediaset, que Andy "no tiene la disciplina" para cumplir con algunos compromisos necesarios como banda, unas declaraciones que encendieron las alarmas entre los fans.

En paralelo, se ha hablado de actitudes tensas fuera del escenario. Aunque ambos han negado que exista una ruptura definitiva y que no hay ni odio ni rencores, el periodista Saúl Ortiz ha revelado en 'Fiesta' que la tirantez entre los componentes del grupo es tal que "ya no se hablan en ningún caso".

"Ha llegado el punto en que cuando hay que hacer una comunicación entre las dos partes, se hace entre abogados", ha añadido el colaborador del programa de Telecinco. Las cancelaciones de algunos conciertos en los últimos meses no han ayudado a calmar el ambiente. Aunque las causas oficiales han sido técnicas o logísticas, muchos apuntan a que las tensiones internas han tenido algo que ver.

"Yo no puedo asegurar que vayamos a volver; ahora mismo te diría que no, porque siento que es una etapa que debo cerrar. Quizás en el futuro cambien las cosas, pero hoy por hoy no lo contemplo. No veo seguir cantando con Lucas", apostilló a 'El Debate'.