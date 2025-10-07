Última hora sobre el estado de salud de Raphael tras cancelar su gira: "Pues no puede"

Los seguidores de Raphael están muy preocupados por el estado de salud del cantante tras cancelar su gira: "Pues no puede".

Y es que el artista tuvo que suspender su concierto en Zapora a finales de septiembre por "motivos médicos relacionados con un proceso gripal". Pero tras cancelarse un nuevo concierto, ya se explicó que Raphael estaba aquejado de una bronquitis.

Ahora, su hijo Manuel Martos ha querido dar la última hora sobre el estado de salud del cantante. "Está muy bien, recuperándose", explicaba, asegurando que "Hasta que no está al 100% pues no puede". Eso sí, afirmó que lo que le ocurre a su padre es "una tontería, nada importante" y que retomará su gira cuando esté repuesto.

Raphael ha tenido que suspender el concierto previsto para este viernes 26 de septiembre en el recinto ferial Ifeza de Zamora, debido a problemas de salud relacionados con un proceso gripal, según ha informado su oficina de representación a través de un comunicado oficial.

El cantante lamentó no poder actuar esta noche, pidió disculpas por las molestias ocasionadas y expresó su agradecimiento por la comprensión y el apoyo de sus seguidores.

Este concierto iba a poner el broche final a la gala de entrega de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, con una actuación de aproximadamente hora y media de duración.

Hace unos días, Raphael viajó a Ibiza junto a su esposa para disfrutar de unos días de descanso durante Semana Santa. Fue el pasado miércoles 23 de abril cuando, a través de sus redes sociales, compartió una esperada noticia sobre su estado de salud y su regreso a los escenarios.

"Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. Os quiero mucho", escribió el artista.

El propio Raphael explicó que durante los últimos cuatro meses ha estado recibiendo tratamiento médico tras ser diagnosticado con un linfoma cerebral. Hoy, sin embargo, asegura sentirse muy bien y profundamente agradecido.

Accidente

Este anuncio no sorprende del todo, ya que el artista había estado alejado del foco público desde que, el pasado 17 de diciembre, sufriera un accidente cerebrovascular durante la grabación de un especial navideño para el programa 'La Revuelta'. No obstante, en las últimas semanas, se le ha visto en público con aspecto visiblemente recuperado.