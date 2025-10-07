Última hora sobe el estado de salud de Elsa Anka: "Duermo semi sentada"

Elsa Anka está pasando por un momento delicado de salud tal y como ha confirmado a través de sus redes sociales, donde ha dado la última hora sobre cómo se encuentra: "Duermo semi sentada".

Y es que, tal y como ha publicado en su perfil oficial de la red social de Instagram, Elsa ha querido contar su estado actual a través de una story donde afirma que sus seguidores le siguen preguntando para saber cómo se encuentra.

Así, ha mostrado todos los medicamentos que está tomando y escribe: "Todo esto más una pastillita que me tumba (literal) por la noche. Duermo semi sentada, sí. Casi incorporada. Santa Paciencia".

Además, asegura que "confirmamos: duele" y que aunque es "antimedicinas, cuando toca, toca".

Aunque comenzó su carrera en el mundo de la publicidad, Elsa hizo sus primeras apariciones en la televisión en 1986, participando en pequeños papeles dentro del programa de sketches Ahí te quiero ver, presentado por Rosa María Sardà en TVE.

Su salto a la conducción llegó en 1990 con el programa Polvo de estrellas en Antena 3. Más tarde, en 1993, se unió a Emilio Aragón y Belén Rueda en el magazín Noche, noche. Aunque el programa no alcanzó el éxito esperado, marcó un punto importante en su visibilidad televisiva.

Durante los años siguientes, participó en una amplia variedad de espacios televisivos. Entre otros, fue copresentadora de El friqui (1994-1995) en Telemadrid, junto a Juan Manuel López Iturriaga

Otras facetas profesionales

Además de su rol como presentadora, Elsa Anka también se adentró en el mundo del teatro, participando en el montaje de la obra Tócala otra vez, Sam de Woody Allen.

En 2003, fue concursante en La isla de los famosos (Antena 3), donde fue la sexta expulsada con un 96% de los votos, uno de los porcentajes más altos del programa. Más adelante, participó en el talent show El desafío bajo cero en Telecinco y exploró el mundo del doblaje.

En febrero de 2005, fue portada de la revista Interviú, coincidiendo con el número 1.500 de la publicación.

Entre 2007 y 2008, presentó el programa Zapping de Zapping en 8tv y colaboró en Condició Femenina de Canal Català. En 2010, participó en la película Herois, dirigida por Pau Freixas y Albert Espinosa, y en 2011 protagonizó un anuncio para Móvil por Euros.

En 2012, presentó un programa de videncia junto al popular Maestro Joao, y también tuvo una aparición en la serie Hospital Central. Ese mismo año, condujo la II edición de los Premios Quearte, convirtiéndose en la primera presentadora oficial de la gala.

En 2014, reapareció en televisión como invitada en Sálvame y en Gran Hermano 15: El Debate (Telecinco).

En enero de 2015, se anunció su fichaje como presentadora del programa Perdona? en Canal BOM y RAC105 TV. A partir de diciembre del mismo año, comenzó a colaborar esporádicamente en Trencadís en 8tv, y en mayo de 2017 se unió al equipo de Cazamariposas.

Actualmente, Elsa trabaja como relaciones públicas en IM Clinic, una clínica especializada en cirugía plástica y estética.

Vida personal y últimos proyectos

Es madre de Lidia Torrent, colaboradora en First Dates (Mediaset España), programa en el que Elsa la sustituyó temporalmente durante su baja por maternidad en 2022.

En 2021, participó en el docu-reality Los miedos de…, un formato donde los famosos enfrentan sus temores a través de pruebas. Compartió pantalla con rostros como Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Carlos Sobera, Boris Izaguirre, Toñi Moreno, Melody, Toñi Salazar, Loles León y Mario Vaquerizo.

En el verano de 2023, Elsa colaboró en La última noche (Telecinco) y fue una de las presentadoras del microespacio "Enphorma", emitido en los canales de Mediaset España.