Belén Esteban explota contra Toñi Moreno: "Una pregunta impertinente"
Esto es lo que ha ocurrido
Belén Esteban ha respondido este miércoles por la tarde a Toñi Moreno tras las declaraciones que esta ha hecho esta mañana asegurando que "la conozco y todos la conocemos, sé que es su punto débil, ese es su punto entonces yo tengo que entenderla" aunque "creo que no tiene razón, pero no se lo voy a hacer entender".
Una entrevista de la andaluza a Jesulín de Ubrique en 'Gente Maravillosa' hizo explotar a la de Paracuellos al preguntarle al torero por la relación con sus hijos y generalizar al asegurar que había sido testigo de cómo jugaba con todos ellos. Lo que ha desatado la guerra entre ellas.
Belén explotaba en su programa: "¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija? Te lo digo, y me van a matar, pero ya es que no puedo con el lavado de imagen. Yo entiendo que él sea muy buen padre, que lo es, con los niños de Andalucía. Pero que sea la última vez que digas que tú has visto a Jesús jugando con todos sus hijos porque con una no ha jugado nunca".
Ahora, 'La Patrona' ha aprovechado su espacio en 'No somos nadie', en Canal TEN, para responder a las declaraciones que ha hecho la presentadora esta mañana y ha matizado que "tú no tienes una conversación con esa persona, le haces una pregunta impertinente porque le dices 'ya me ha dicho tu padre que te ve mucho'".
Telecinco
Además, la Esteban ha confesado que le ha sorprendido esto porque han hablado muchas veces "cuando estábamos en Telecinco y las entendías" y ha asegurado que "te tengo cariño, me he considerado muy amiga tuya, ahora me considero amiga, aunque estoy enfadada, pero no pasa nada".
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
- Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
- España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)