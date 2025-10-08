El bote de Pasapalabra ya está a punto de entregarse y el programa ya juega al despiste: "¿Manu es el ganador del bote de Pasapalabra?"

Es uno de esos instantes que se hacen eternos, cuando Roberto Leal demora su ‘sí’ o su ‘no’ tras la respuesta que puede valer un bote en Pasapalabra. Todo el plató ha contenido el aliento después de que Manu diera la última respuesta que le quedaba para completar El Rosco. ¿A la quinta va la vencida? Hacía seis meses de su anterior 24, aunque esta vez la recompensa en juego es de 2.218.000 euros, la segunda cantidad más alta en toda la historia de Pasapalabra.

Rosa ha vivido con tensión el último turno de su compañero, pues podía suponer su adiós al concurso. En un duelo que transcurría igualado, ha cometido un fallo al comienzo de la segunda vuelta y ya no le ha quedado tiempo para reaccionar. Le han faltado los segundos que se dejó pendientes en el ¿Dónde Están? y se ha plantado con 20 aciertos y dos fallos.

En ese momento, Manu sólo necesitaba una respuesta correcta más para ganar. La ha dado… y ha ido mucho más allá. En su última jugada, ya a solas con Roberto, ha conseguido llegar a 24 aciertos. La última respuesta, para la I, la ha dado casi sin pensar. Ha sonreído mientras se hacía el silencio.

Manu está llamado a hacer historia en el programa, como el concursante más longevo en la luha por el bote. Ahora el programa juega al despiste con frases como "¿Manu es el ganador del bote de Pasapalabra?". Eso sí, en las últimas ocasiones ha sucedido que el jugador más veterano concursando fue el que se tuvo que ir a casa como derrotado en el rosco. Por ejemplo, en el caso de Orestes, pese a sus 360 programas, tuvo que comprobar atónito como Rafa, con 197 programas, completaba todo el rosco en una única vuelta, dejando al burgalés sin la posibilidad de participar.

Lo mismo le ocurrió a Moisés. Con un total de 245 programas, nada pudo hacer cunado Óscar ganaba 1,8 millones de euros en su programa número 157.

Por todo ello, si es cierto eso de que "no hay dos sin tres", la suerte parece que no sonríe a Manu en su lucha por el codiciado premio. Eso sí, también puede ser que el madrileño rompa la maldición del programa y se convierta en ganador y millonario de la noche a la mañana.

Manu ha rozado el éxito

Rivales como Vicky, Nacho y ahora Rosa han comprobado que el madrileño siempre guarda sus mejores cartas para el final. Eso le ha llevado a rozar el bote en varias ocasiones, quedándose a una letra del premio final.

Con unos pocos días en el programa tras la victoria de Óscar en Pasapalabra, Manu rozó por primera vez el bote de Pasapalabra. Con Vicky en fuera de juego, el madrileño apuró sus opciones para ponerse por delante en el marcador.

Con la victoria en su mano, Manu decidió ir a por ese bote que, en aquel momento, ascendía a 250.000 euros. Con su primer 24, se quedaba a una letra del premio final, ¿y por qué no lanzarse a por él? Solo la S separaba a Manu de la gesta, pero su respuesta no fue la correcta. Y así hasta 5 ocasiones, la penúltima fue el 28 de marzo. Manu, ya con 220 programas a sus espaldas, protagonizó su 24 más inesperado hasta ese momento porque ocurrió en una jugada que comenzaba con 21 aciertos. Ya se había quedado a solas con Roberto Leal y necesitaba una respuesta correcta para ganar a Rosa. Sin embargo, sorprendió al quedarse a una del bote de 1.414.000 euros.

Con la S, se le resistió el nombre de la asociación cultural de Croacia centrada en la ciencia ficción que se encarga de editar la revista Parsec.