El drama de una madre que tuvo que ocultar a sus hijos para poder alquilar un piso: "No me contestan"

¿Tener hijos puede ser un problema para alquilar un piso? Pues por lo que ha contado una madre en Y Ahora Sonsoles, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3, sí. En su caso, tuvo que ocultarlos: "No me contestan".

Gemma tuvo este problema tras separarse. Tenía que encontrar un piso para ella y sus hijos de 9 y 11 años; y al contarlo: "Me bloquean en WhatsApp, no me contestan", explicó. En el programa de Sonsoles Ónega contó que, en una ocasión, cuando estaba viendo el piso y dijo que tenía hijos, "me dijeron que ya estaba alquilado, pero es que era la primera en verlo".

Ante lo ocurrido, Gemma tomó la determinación de ocultar a sus hijos, es decir, no contar que los tenía. Afortunadamente, esta mujer consiguió encontrar un piso, pero con la ayuda de un familiar, porque estaba siendo imposible.

