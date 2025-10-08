La ex de Álvaro Muñoz Escassi revela cómo fue su encuentro con María José Suárez: "No nos acordamos"
Esto es lo que ha ocurrido
Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre el encuentro que tuvieron Sheila Casas y María José Suárez hace unos días. Lejos de ser una quedada como tal, la modelo desveló que se vieron en una discoteca y que hablaron unos minutos... y ahora lo confirma la hermana de Mario Casas.
"Íbamos a una discoteca con amigas en común y ya estaba ahí", ha comentado Sheila ante las cámaras de Europa Press. Además, ha desvelado que la modelo le pareció "maravillosa" aunque "ya me lo parecía, me parece una mujer espectacular, en todos los sentidos, pero bueno, al final tampoco puedo opinar mucho".
La abogada ha aclarado que en ese encuentro no llegaron a hablar de Álvaro Muñoz Escassi porque "no nos acordamos" y cree que "es mejor así". Además, también ha desvelado que no sabe cómo se encuentra el jinete en la actualidad porque "no tenemos mucho contacto".
Cortometraje
Aún así, Sheila ha aprovechado la presencia de las cámaras para recomendar ver el cortometraje que rodó María José con Escassi en su momento porque "está muy gracioso" y ha explicado que lo grabaron "cuando estaban juntos".
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
- Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
- España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)