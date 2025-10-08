La ex de Álvaro Muñoz Escassi revela cómo fue su encuentro con María José Suárez: "No nos acordamos"

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre el encuentro que tuvieron Sheila Casas y María José Suárez hace unos días. Lejos de ser una quedada como tal, la modelo desveló que se vieron en una discoteca y que hablaron unos minutos... y ahora lo confirma la hermana de Mario Casas.

"Íbamos a una discoteca con amigas en común y ya estaba ahí", ha comentado Sheila ante las cámaras de Europa Press. Además, ha desvelado que la modelo le pareció "maravillosa" aunque "ya me lo parecía, me parece una mujer espectacular, en todos los sentidos, pero bueno, al final tampoco puedo opinar mucho".

La abogada ha aclarado que en ese encuentro no llegaron a hablar de Álvaro Muñoz Escassi porque "no nos acordamos" y cree que "es mejor así". Además, también ha desvelado que no sabe cómo se encuentra el jinete en la actualidad porque "no tenemos mucho contacto".

Cortometraje

Aún así, Sheila ha aprovechado la presencia de las cámaras para recomendar ver el cortometraje que rodó María José con Escassi en su momento porque "está muy gracioso" y ha explicado que lo grabaron "cuando estaban juntos".