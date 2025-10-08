El íntimo momento que han protagonizado dos solteros en First Dates y que obliga al programa a apagar la luz: "Eso me vuelve loco"
Este fue uno de los momentos más comentados de la cita
La pasión es uno de los ingredientes imprescindibles en First Dates. Son muchos los encuentros que acaban con los solteros dejándose llevar en la sala de intimidad total y regalando momentos que rápidamente se acaban haciendo virales en redes sociales.
Esta vez, no ha sido diferente y Giorgio y Camilo, los dos protagonistas de la cena, han dado rienda suelta a sus sentimientos delante de las cámaras aunque con las luces apagadas.
El baile fue el hilo conductor de una cita en la que saltaron chispas y que acabó con explícitas confesiones de ambos. "¿Has escuchado este tema?". El italiano ha sido astuto y rápido en su respuesta: "No, pero me dejo llevar, venga".
El colombiano ha empezado a bailar de manera sensual y ha dejado alucinado a su cita: "Ay, por favor... Mira qué bien me bailas", decía. Juntos han protagonizado un momento que ha dejado claro una vez más que entre ellos han saltado chispas. Y es que, cada vez estaban más y más cerca. "A mí me cuesta ponerme nervioso, y no sé qué me ha pasado. Muy juguetón, muy fogoso... Y a mí eso me vuelve loco", ha confesado Giorgio al equipo del programa
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
