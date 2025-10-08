Un invitado de Pasapalabra hace un inesperado ofrecimiento a Manu tras anunciarse su victoria en el rosco: "Llevar el camión del dinero"
La inesperada reacción que se ha vivido en plató
El bote de Pasapalabra no para de crecer y supera ya los 2 millones de euros. Una cifra más que suculenta que ni Manu ni Rosa han conseguido llevarse aún a casa. A pesar de que ambos concursantes han estado en más de una ocasión rozando el bote, ninguno de los dos se ha hecho con él.
Sin embargo, en el caso de que sea Manu el que salga agraciado, Oscar Pereiro, uno de los invitados de la semana, no ha dudado en ofrecerse voluntario para llevar nada más y nada menos que "el camión con el dinero".
Una confesión que desataba las risas en plató.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
