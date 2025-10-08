¿Es legal la boda de Marta Peñate en Supervivientes? El problema judicial al que se enfrenta en España

El pasado jueves Marta Peñate viajaba a Honduras como ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' para comunicar a los concursantes el fin de los dos equipos y la llegada de la unificación en forma de 'Playa Leyenda'; y, para sorpresa y emoción de la audiencia, aprovechaba su romántico reencuentro con Tony Spina para pedirle matrimonio, expresando sus deseos de casarse en los Cayos Cochinos -pero aclarando que quería una boda real, no una ceremonia oficiada por Sonia Monroy- con el italiano.

Y ha sido este martes cuando se ha celebrado este histórico 'sí quiero' durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Ante un alcalde de la zona, con ambos radiantes con sendos looks nupciales en blanco -el de la canaria, un diseño asimétrico de Lady Pipa precioso-, con cinco de los supervivientes como invitados sin poder contener las lágrimas por lo especial del momento, y ante un altar formado por un arco de flores. Un sueño cumplido para Marta y Tony.

Pero antes de convertirse en marido y mujer, sucedían varias cosas. En primer lugar, y tras invitar el domingo a su boda a Noel Bayarri -junto a Adara Molinero, Jessica Bueno, Rubén Torres, e Iván González- la influencer decidía 'in extremis' cambiar de opinión y retirar la invitación al canario, ya que a pesar de su amistad ha protagonizado fuertes encontronazos con Spina durante el concurso. "Invité a Noel por el cariño que le tengo por lo que he vivido fuera de aquí, luego me quedé reflexionando y pensé en todas las cosas que le ha dicho a Tony y me sentí mal, a mí no me gustaría que me lo hiciera" reconocía rompiendo a llorar.

Algo que Noel entendía a la perfección: "Aquí tenemos nuestras diferencias. Si crees que a Tony le incomoda que esté en tu boda, no tengo problema en apartarme, te agradezco que me invitases, pero si va a ser incómodo...". La elegida para sustituirle, Gloria Camila, que se alegraba muchísimo de poder ser testigo de excepción del enlace.

Juntos en el altar y emocionadísimos ante el paso que estaban a punto de dar, Marta y Toni declaraban sus sentimientos con unos emotivos votos. "He encontrado de verdad la compañera de mi vida. Tiene lo más importante que es que la admiro, la amo con locura. No necesito nada más", confesaba el italiano a su llegada acompañado por su madrina, Adara.

"He mentido un poco, he dicho que es por el dinero, pero es por otras cosas. Estoy en proceso muy costoso, el tema del embarazo y demás, me enfoco mucho en eso y no tengo tiempo. No quiero que salga mal eso por sentir nervios por una boda. Yo sé que a él le hacía mucha ilusión. Sé que es el amor de mi vida y me quiero casar con él. Nunca supe lo que era el amor hasta que te conocí, y por eso dije: 'lo hacemos de locura aquí en Honduras" expresaba a su vez Marta a lágrima viva, aclarando por qué ha decidido casarse en 'Supervivientes' en lugar de hacer una boda convencional. "Estoy tan enamorado y sé que va a ser para siempre, te he elegido como compañera de vida", le confesaba a su vez Toni aumentando (más si cabe) la emoción del momento.

Con Gloria Camila sorprendiendo a los novios cantanto una de las canciones más míticas de su madre Rocío Jurado, 'Como una ola', la pareja se daba el 'sí quiero' ante el alcalde, que tomaba la palabra para pronunciar un pequeño discurso antes de convertirlos en marido y mujer: "El matrimonio es una promesa de caminar juntos con la mirada hacia el futuro y el corazón en el presente. Es el compromiso de compartir no solo los momentos de calma sino también de las tormentas. Habéis vivido el amor a la vista de todos y ahora es el momento de demostrar el amor verdadero".

A continuación, ambos se intercambiaban los anillos y se prometían amor eterno ya como marido y mujer, sellando su felicidad con un beso de película mientras los invitados, al borde de las lágrimas, aplaudían a los recién casados.

¿Es legal este enlace una vez que la pareja llegue a España? Tal y como apuntan desde Traducción Jurada, empresa especializada en servicios de abogacía, y recoge Telecinco, cadena que emite Supervivientes, "un matrimonio contraído en el extranjero no produce efectos legales en España hasta que se inscribe en el Registro Civil español". En este sentido, aunque se haya celebrado "ante autoridades extranjeras" esto no convierte el enlace automáticamente válido en España. Siempre, "ha de inscribirse en el Registro Civil español".