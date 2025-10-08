Luitingo rompe su silencio sobre lo ocurrido con Jessica Bueno: "He pasado lo que no sabe Dios"

La ruptura de Jessica Bueno y Luitingo, tras casi un año de relación tras enamorarse en el concurso Gran Hermano VIP, fue una sorpresa para sus seguidores. La pareja mostraba en sus redes sociale suna imagen de amor y complicidad que parecía no ser un fiel reflejo de lo que realmente pasaba entre ambos.

Con un comunicado, Luitingo y Jessica Bueno anunciaban su ruptura y perdían respeto a sus seguidores y a los medios de comunicación. A partir de ese momento, ambos se convirtieron en el objetivo de la prensa rosa y en los protagonistas de un mar de especulaciones, en los que el cantante fue señalado y acusado por seguidores anónimos y colaboradores de programas del corazón.

Luitingo publicó mensajes anunciando tomar medidas legales contra todos aquellos que atacaran su dignidad y privacidad. En el podcast 'Oju, qué podcast', el cantante ha hablado de cómo fue su relación con la sevillana y lo que sufrió a nivel personal tras su comentada ruptura. "Hubo mucha gente que se creyó que tuve una relación de interés y resulta que fue todo lo contrario", señala. Una entrevista en la que reconoce que podría sentarse en un plató de televisión a contar la historia de su ruptura sentimental con la ex de Jota Peleteiro y ganar "muchísimo dinero", pero que él "prefiere labrarse su futuro de otra manera", tal y como recoge Outdoor.

"Hay gente que se aprovecha de lo mediático, y yo no me he aprovechado", señala el compositor, que ha hablado del momento más oscuro de su vida. "He pasado lo que no sabe Dios. He estado cuatro meses encerrado en mi casa, sin salir de un colchón. De lo único que tenía ganas era de que pasara el tiempo", expresa, echando la vista atrás a aquel periodo tras su ruptura sentimental, en febrero de este año tras más de un año de relación.

"Me fui a vivir al norte, es una historia un poco larga... Fue regular. Un poquito más y bajo a segunda", ha comentado entre risas antes de rápidamente decir: "no, pero todo tiene sus cosas buenas y malas en la vida, así es la vida". Y es que Luitingo, que reconoce que "el ambiente en Bilbao es increíble" y la gente allí le trató "de categoría", no se arrepiente de ninguna de las decisiones que tomó desde que se embarcó en la aventura de 'GH VIP', con todas sus consecuencias.