La nueva vida de la madre de Adara Molinero tras Supervivientes: de salir en prime time a ganarse la vida como taxista

Elena Rodríguez ' intenta mantener siempre un estilo de vida lo más saludable posible. A sus 53 años, la triatleta practica deporte "5 días a la semana" y no come "ultraprocesados". Cambiar sus hábitos de manera radical, aunque fuera solo durante 15 días, ha hecho que su cuerpo pierda musculatura de manera radical.

"Perdí mucha masa muscular en 'Supervivientes' por la falta de alimento. Empecé tarde con las pesas y si hubiese empezado hace más tiempo con ejercicios de fuerza hoy me sería más fácil adaptarme", ha dicho haciendo referencia a lo mucho que ha sufrido su cuerpo como consecuencia de su último y breve paso por los Cayos Cochinos, cuentan desde Outdoor.

Esa no ha sido la única actualización que la exconcursante de la segunda edición de 'GH DÚO' ha hecho sobre su vida y es que, en su último directo, ha explicado que va a volver a trabajar como taxista, pues posee una licencia y es el trabajo al que le dedica "muchas horas" cuando no está participando en algún programa de televisión.

Ha revelado que antes de tener su licencia de taxi trabajaba en un laboratorio, pero que ahora quiere seguir siendo taxista y que planea retomar su actividad profesional fuera de la televisión tras haber regresado a los Cayos Cochinos después de cinco años para volver a vivir la aventura de sobrevivir en una isla que ella califica siempre de mágica y es que es una enamorada de esos Cayos y de la experiencia que supone el programa.

Susto en plena prueba de Supervivientes. En "La liga de las estrellas", uno de los juegos que llevan al límite a los consursantes del reality, Adara ha acabado siendo la desafortunada protagonista tras sufrir un complicado percance.

Ya se había superado el tiempo establecido tras "darse en la cabeza" de manera totalmente fortuita. Automáticamente, la concursante ha sido supervisada por el equipo médico y ya se encuentra en perfecto estado. No es el único percance que la colaboradora ha tenido desde que comenzó su aventura en Honduras.

Mientras la influencer sigue con su aventura en Honduras, en España, su exnovio Rodri Fuertes ha compartido hace unos días la feliz noticia de su futura paternidad junto a Marta Castro. Una noticia que seguro despertará mucha expectación, ya que se espera que Adara Molinero reaccione a esta información en cuanto termine su periplo por tierras caribeñas.