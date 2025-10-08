Preocupación por el estado de salud de Alexia Rivas tras encontrarse un bulto en la cabeza: "Sentía algo"

Los seguidores de Alexia Rivas están muy preocupados por el estado de salud de la colaboradora de Telecinco tras encontrarse un bulto en la cabeza: "Sentía algo".

Tal y como ha compartido ella misma en sus redes sociales, aparece Alexia en una fotografía alterada con un filtro y, sobre ella escibe: "Me he despertado y sentía algo en la cabeza, tengo como un bulto que no sé si es chichón o un grano interno enorme". Eso sí, asegura que le ha salido "arriba, en todo el medio de la cabeza".

Publicación de Alexia Rivas. / Instagram

Alexia Rivas Serrano, nacida el 20 de enero de 1993 en Ponferrada, León, es una periodista española con una sólida trayectoria en diversos medios como Marca, 13TV, La Sexta y Telecinco. Su presencia en el panorama mediático nacional es significativa, habiendo trabajado tanto como presentadora como reportera.

Graduada en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2016, Alexia inició su carrera en Marca Plus, la sección digital del reconocido diario deportivo Marca. Allí combinó labores de reportera, redactora y presentadora, mostrando su versatilidad y pasión por el periodismo. Además, presentó un magazine de actualidad en Castilla y León Televisión.

En el terreno del periodismo deportivo, desempeñó funciones como redactora y reportera en el informativo deportivo de 13TV y colaboró en varios programas de la cadena. Fuera de la televisión, exploró la actuación participando en cortometrajes cómicos junto al conocido youtuber Jorge Cremades.

En 2017, se incorporó al equipo de reporteros del programa "Más vale tarde" en La Sexta, donde permaneció hasta 2018. Ese mismo año, comenzó a formar parte de "Socialité" en Telecinco, conducido por María Patiño, donde ejerció como reportera, redactora y colaboradora. Su etapa en este espacio finalizó con el conocido episodio denominado "Merlos Place" en 2020.

Supervivientes

En marzo de 2021, Alexia fue concursante de "Supervivientes" en Telecinco, enfrentándose a múltiples retos en un entorno natural extremo. Tras 35 días en la isla, fue la tercera expulsada. Posteriormente, colaboró en el programa "Sobreviviré" de Mitele, presentado por Nagore Robles, y en septiembre del mismo año debutó como colaboradora en "Ya es mediodía".