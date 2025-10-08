La presentadora Elsa Anka actualiza su estado de salud: "Me saco cabestrillo"

Los seguidores de la presentadora Elsa Anka estan preocupados por su estado de salud y ella misma ha querido actualizar cómo se encuentra: "Me saco cabestrillo".

Y es que Elsa ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde se le puede ver que tiene una venda en el hombro. Junto a la imagen escribe: "Me saco cabestrillo un momento tres veces al día para estirar y doblar codo, eso sí, con el brazo bien pegadito al cuerpo".

Publicación de Elsa Anka. / Instagram

Aunque inició su carrera en el ámbito de la publicidad, Elsa Anka dio sus primeros pasos en la televisión en 1986, con pequeñas apariciones en el programa de sketches Ahí te quiero ver, presentado por Rosa María Sardà en TVE.

Su debut como presentadora llegó en 1990 con Polvo de estrellas en Antena 3. Poco después, en 1993, se incorporó al equipo de Noche, noche junto a Emilio Aragón y Belén Rueda. Aunque el programa no logró el éxito esperado, sirvió para darle una mayor proyección mediática.

A lo largo de los años 90, participó en numerosos formatos televisivos. Uno de ellos fue El friqui (1994-1995), en el que compartió pantalla con Juan Manuel López Iturriaga como copresentadora en Telemadrid.

Más allá de la televisión

Además de su faceta como presentadora, Elsa incursionó en el teatro, participando en la obra Tócala otra vez, Sam, del dramaturgo y cineasta Woody Allen.

En 2003, fue concursante en La isla de los famosos (Antena 3), donde fue la sexta expulsada con un 96% de los votos, uno de los porcentajes más altos en la historia del programa. Más adelante, participó en el talent show El desafío bajo cero (Telecinco) y exploró el mundo del doblaje.

En febrero de 2005, protagonizó la portada número 1.500 de la revista Interviú, una de las más recordadas de la publicación.

Entre 2007 y 2008, condujo el espacio Zapping de Zapping en 8tv y colaboró en Condició Femenina de Canal Català. En 2010, participó en la película Herois, dirigida por Pau Freixas y Albert Espinosa, y al año siguiente protagonizó un anuncio de Móvil por Euros.

En 2012, presentó un programa de videncia junto al popular Maestro Joao y apareció en la serie Hospital Central. Ese mismo año, condujo la II edición de los Premios Quearte, convirtiéndose en su primera presentadora oficial.

Reapariciones y nuevos proyectos

En 2014 volvió a la televisión como invitada en Sálvame y Gran Hermano 15: El Debate (Telecinco). En enero de 2015, fue anunciada como presentadora del programa Perdona? en Canal BOM y RAC105 TV. Ese mismo año, se incorporó como colaboradora ocasional al programa Trencadís en 8tv, y en mayo de 2017 se sumó al equipo del programa Cazamariposas.

Actualmente, Elsa ejerce como relaciones públicas en IM Clinic, un centro especializado en cirugía plástica y estética.

Vida personal y actualidad

Es madre de Lidia Torrent, conocida por su trabajo en First Dates (Mediaset España). En 2022, Elsa llegó incluso a sustituir temporalmente a su hija durante su baja por maternidad.

En 2021, participó en el docu-reality Los miedos de..., un formato en el que varios rostros conocidos enfrentaban sus temores. Compartió pantalla con figuras como Lydia Lozano, Chelo García-Cortés, Carlos Sobera, Boris Izaguirre, Toñi Moreno, Melody, Toñi Salazar, Loles León y Mario Vaquerizo.

En el verano de 2023, volvió a Telecinco con una colaboración en La última noche y fue una de las presentadoras del microespacio Enphorma, emitido en los canales de Mediaset España.