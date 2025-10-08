Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Raquel Mosquera no se calla tras la detención de su marido: "Tremendamente fuerte a la vez"

Esto es lo que ha ocurrido

Benito Domínguez

El pasado fin de semana se conocía una noticia que ha generado un gran revuelo mediático: Kike Calleja, colaborador del programa ‘Fiesta’, desvelaba que Isi, marido de Raquel Mosquera y padre de su hijo menor, Romero, lleva varios meses privado de libertad en Francia debido a un asunto que calificó como "muy delicado".

Desde ese momento, no han cesado las especulaciones sobre los motivos de su detención. Diversos medios han apuntado que la situación del ciudadano nigeriano es grave, y que podría estar relacionada con el cierre repentino del local de hostelería que gestionaba en las afueras de Madrid. Algunos periodistas incluso han sugerido que dicho negocio podría haber sido una "tapadera", insinuando que la detención estaría vinculada a un presunto caso de tráfico de estupefacientes.

La información, aún sin confirmación oficial, ha provocado un aluvión de reacciones y ha puesto de nuevo en el centro del foco mediático a Raquel Mosquera y su entorno más cercano.

Sin embargo, Raquel Mosquera no se ha querido quedar callada y ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde aparece ella misma y escribe: "Verisón auténtica, como la via misma, dulce sí, pero tremendamente fuerte a la vez, soy la mujer que he elegido ser, aprendiendo de todo ello con pasión, optimismo y sabiduría, sin perder la sonrisa y la niña que llevo dentro".

