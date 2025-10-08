Sale a la luz el dato sobre la biografía de Mar Flores y sus ventas: "Ruina absoluta"

Carlo Costanzia ha sido el último en pronunciarse públicamente sobre las memorias de su madre, Mar Flores, después de semanas de silencio intentando mantenerse al margen de los delicados episodios que relata la modelo sobre su matrimonio con su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, y sobre la distante relación que ha mantenido con su primogénito por sus adicciones, sus problemas de conducta y su paso por prisión tras ser condenado por un delito de estafa agravada.

El novio de Alejandra Rubio ha roto su silencio en '¡De Viernes!' y, a pesar de que ha asegurado que no quiere posicionarse públicamente en la guerra mediática que mantienen sus padres, muchos han visto en sus declaraciones un claro apoyo hacia el aristócrata italiano: "Creo que mi madre debería haber mantenido ciertas cosas en privado y ciertas otras haberlas resuelto, si así hubiera sido, por vía judicial y no de esta manera. Yo siempre he sido partícipe de que los trapos sucios se los tiene que lavar cada uno en su propia casa, no es plato de buen gusto que toda España sepa todo", ha sentenciado.

Y aunque ha afirmado tajante que su relación con su madre es buena, se ha negado a entrar en el maltrato que presuntamente sufrió la modelo a manos de su padre, justificando que "dice cosas bastante fuertes de mi padre de las que no quiero formar parte". "Ha entendido mi disgusto, hemos hablado privadamente, le he expresado mi opinión de lo que creía oportuno o inoportuno, y de las cosas que se podrían haber resuelto privadamente. Sabe que no es agradable para mí" ha confesado.

Mientras se critica la "falta de empatía" de Carlo a lo vivido por Mar, y se apunta a que con su entrevista se ha posicionado a favor de su padre poniendo incluso en duda los episodios de maltrato que su madre cuenta en sus memorias, la modelo hace lo posible para esquivar a las cámaras.

Así, lejos de actuar con normalidad ante la prensa, la tía de Laura Matamoros ha usado una estrategia de lo más efectiva. A primera hora de este lunes, salía en un coche con los cristales tintados directamente del garaje de su domicilio en la capital, evitando las preguntas sobre la entrevista de su hijo.

Horas después, Mar regresaba a casa en un taxi y, al comprobar que los reporteros seguían allí para conocer su reacción a las palabras de Carlo, ordenaba al taxista huir del lugar, adelantándose varios metros y accediendo al interior de su domicilio por la puerta del garaje, que alguien abrió para que entrase después de hacer una llamada telefónica. Una breve reaparición ante las cámaras en la que la modelo se ha mostrado muy seria, dejando entrever que no le han sentado bien los reproches que le ha hecho públicamente su hijo.

Datos del libro

Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', ha desvelado en el último programa de 'El tiempo justo' el número de ejemplares que Mar Flores ha vendido tras su último libro, 'Mar en calma'. El libro autobiográfico en donde la modelo habla sobre su vida personal y profesional ha resultado "una ruina", según Luis Pliego: "2.700 ejemplares vendidos cobrando 40.000 euros es una ruina. A ella le correspondería de cada libro vendido 14 euros, con lo cual a la editorial no le quedaría nada... es una ruina absoluta", ha dicho hasta en dos ocasiones el director de la revista 'Lecturas', contundente al respecto.

Joaquín Prat, por su parte, ha reaccionado al número de ventas asegurando que "económicamente y reputacionalmente" no le está compensando haber escrito este libro. Además, Luis Pliego ha señalado que le resulta "llamativo" todo lo que ha hecho por 2.700 ejemplares.