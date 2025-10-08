Audiencias 07/10/2025
‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’ arrasa con un 19% y ‘La revuelta’ consigue ganar a ‘El hormiguero’ en el access
El reality de Telecinco logra su mejor dato de temporada y marca distancia frente a la competencia, mientras el programa de David Broncano lidera con claridad su franja.
Redacción Yotele
‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’ vivió una noche de éxito absoluto al firmar su máximo de temporada con un imponente 19% de cuota. El reality más de tres puntos en una semana y se impone con solvencia frente al resto de ofertas del prime time, consolidando su posición como el formato más potente de Telecinco.
La 1 también celebra buenos resultados gracias al impulso de ‘Late Xou con Marc Giró’, que se eleva hasta el 12,4%, manteniéndose como una de las grandes sorpresas de la temporada. Por el contrario, ‘Renacer’ baja al unidígito con un 9,8%, mientras que ‘Código 10’ apenas varía y marca un 5,8%. En laSexta, ‘Tesoro o cacharro’ recupera algunas décimas, aunque sigue discreto con un 3,4%.
El duelo más comentado del día se vivió en el access prime time, donde ‘La revuelta’ se impuso a ‘El hormiguero’. El espacio de La 1 creció 2,5 puntos hasta alcanzar un 14,6%. En cambio, el formato de Pablo Motos bajó casi dos puntos y se quedó en un 12,9%, cediendo el liderazgo frente a David Broncano.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.710.000 (14,6%)
Late Xou con Marc Giró: 976.000 (12,4%)
Antena 3
El hormiguero: 1.517.000 (12,9%)
Renacer: 695.000 (9,8%)
Telecinco
Supervivientes All Stars: Tierra de nadie express: 1.184.000 (10,3%)
Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: 1.103.000 (19%)
laSexta
laSexta clave: 532.000 (5,1%)
El intermedio: 670.000 (5,7%)
Tesoro o cacharro: 271.000 (3,4%)
Cuatro
First dates: 691.000 (6,1%)
First dates: 897.000 (7,6%)
Código 10: 347.000 (5,8%)
La 2
Cifras y letras: 448.000 (4,1%)
Cifras y letras: 717.000 (6%)
En portada: 213.000 (1,8%)
El bazar de la caridad: 198.000 (2%)
El bazar de la caridad: 147.000 (2,1%)
LATE NIGHT
La 1
Late Xou con Marc Giró: 258.000 (7%)
Late Xou con Marc Giró: 115.000 (6,7%)
Antena 3
Renacer: 150.000 (5,3%)
laSexta
Tesoro o cacharro: 107.000 (3%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 61.000 (3,4%)
La 2
Grantchester: 24.000 (0,5%)
Grantchester: 8.000 (0,3%)
Conciertos Radio 3: 5.000 (0,3%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 910.000 (11,7%)
Valle salvaje: 786.000 (11,6%)
La promesa: 836.000 (12,7%)
Malas lenguas: 755.000 (10,6%)
Aquí la Tierra: 1.215.000 (13,4%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.149.000 (14,1%)
Y ahora, Sonsoles: 704.000 (10,4%)
Pasapalabra: 1.699.000 (19,7%)
Telecinco
El tiempo justo: 629.000 (8,4%)
El diario de Jorge: 733.000 (11,1%)
Agárrate al sillón: 786.000 (8,9%)
laSexta
Zapeando: 413.000 (5,2%)
Más vale tarde: 360.000 (5,4%)
Cuatro
Todo es mentira: 422.000 (5,6%)
Lo sabe, no lo sabe: 281.000 (4,3%)
La 2
Saber y ganar: 530.000 (6,2%)
Grandes documentales: 252.000 (3,3%)
Malas lenguas: 446.000 (6,7%)
Espacios increíbles: 157.000 (2,2%)
Grandes diseños: 173.000 (1,9%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 310.000 (18,1%)
Mañaneros 360: 438.000 (15,7%)
Mañaneros 360: 964.000 (12,7%)
Antena 3
Espejo público: 267.000 (11,7%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 742.000 (16,7%)
La ruleta de la suerte: 1.517.000 (22,2%)
Telecinco
La mirada crítica: 161.000 (10,9%)
El programa de AR: 316.000 (13,9%)
Vamos a ver: 601.000 (9,9%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 187.000 (14,8%)
Aruser@s: 299.000 (15,5%)
Al rojo vivo: 259.000 (7,9%)
Cuatro
¡Toma salami!: 3.000 (0,3%)
Alerta cobra: 16.000 (1,1%)
Alerta cobra: 40.000 (2,5%)
Alerta cobra: 55.000 (2,8%)
En boca de todos: 175.000 (6,2%)
La 2
Descubrir: 17.000 (2,9%)
Pueblo de Dios: 13.000 (1,4%)
Beatus Ille: 13.000 (1,1%)
Los secretos naturales de la zona ecuatorial: 28.000 (1,9%)
Agrosfera: 43.000 (2,6%)
Aquí hay trabajo: 38.000 (2%)
La aventura del saber: 14.000 (0,7%)
Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 28.000 (1,3%)
Culturas 2: 15.000 (0,7%)
Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 57.000 (2,5%)
El western de La 2 “Más allá del río grande”: 121.000 (3,6%)
La pirámide: 79.000 (1,2%)
Saber y ganar: 223.000 (2,6%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.028.000 (22,9%)
Telediario 1: 1.407.000 (15,9%)
Informativos Telecinco 15h: 888.000 (10%)
laSexta Noticias 14h: 569.000 (7,5%)
Noticias Cuatro 1: 465.000 (6,9%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.912.000 (17,6%)
Telediario 2: 1.519.000 (14%)
Informativos Telecinco 21h: 958.000 (8,6%)
laSexta Noticias 20h: 596.000 (7,5%)
Noticias Cuatro 2: 374.000 (4,7%)
Matinal
Telediario matinal: 137.000 (18,3%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 140.000 (13,2%)
El Matinal (Telecinco): 115.000 (9,9%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,4%), La 1 (13,2%), Telecinco (10,8%), laSexta (5,8%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,2%).
Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,6%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).
