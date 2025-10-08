Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 07/10/2025

‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’ arrasa con un 19% y ‘La revuelta’ consigue ganar a ‘El hormiguero’ en el access

El reality de Telecinco logra su mejor dato de temporada y marca distancia frente a la competencia, mientras el programa de David Broncano lidera con claridad su franja.

'Supervivientes', 'La revuelta' y 'El hormiguero'

'Supervivientes', 'La revuelta' y 'El hormiguero' / Telecinco/RTVE/Antena 3

Redacción Yotele

Madrid

‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’ vivió una noche de éxito absoluto al firmar su máximo de temporada con un imponente 19% de cuota. El reality más de tres puntos en una semana y se impone con solvencia frente al resto de ofertas del prime time, consolidando su posición como el formato más potente de Telecinco.

La 1 también celebra buenos resultados gracias al impulso de ‘Late Xou con Marc Giró’, que se eleva hasta el 12,4%, manteniéndose como una de las grandes sorpresas de la temporada. Por el contrario, ‘Renacer’ baja al unidígito con un 9,8%, mientras que ‘Código 10’ apenas varía y marca un 5,8%. En laSexta, ‘Tesoro o cacharro’ recupera algunas décimas, aunque sigue discreto con un 3,4%.

El duelo más comentado del día se vivió en el access prime time, donde ‘La revuelta’ se impuso a ‘El hormiguero’. El espacio de La 1 creció 2,5 puntos hasta alcanzar un 14,6%. En cambio, el formato de Pablo Motos bajó casi dos puntos y se quedó en un 12,9%, cediendo el liderazgo frente a David Broncano.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.710.000 (14,6%)

Late Xou con Marc Giró: 976.000 (12,4%)

Antena 3

El hormiguero: 1.517.000 (12,9%)

Renacer: 695.000 (9,8%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie express: 1.184.000 (10,3%)

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: 1.103.000 (19%)

laSexta

laSexta clave: 532.000 (5,1%)

El intermedio: 670.000 (5,7%)

Tesoro o cacharro: 271.000 (3,4%)

Cuatro

First dates: 691.000 (6,1%)

First dates: 897.000 (7,6%)

Código 10: 347.000 (5,8%)

La 2

Cifras y letras: 448.000 (4,1%)

Cifras y letras: 717.000 (6%)

En portada: 213.000 (1,8%)

El bazar de la caridad: 198.000 (2%)

El bazar de la caridad: 147.000 (2,1%)

LATE NIGHT

La 1

Late Xou con Marc Giró: 258.000 (7%)

Late Xou con Marc Giró: 115.000 (6,7%)

Antena 3

Renacer: 150.000 (5,3%)

laSexta

Tesoro o cacharro: 107.000 (3%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 61.000 (3,4%)

La 2

Grantchester: 24.000 (0,5%)

Grantchester: 8.000 (0,3%)

Conciertos Radio 3: 5.000 (0,3%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 910.000 (11,7%)

Valle salvaje: 786.000 (11,6%)

La promesa: 836.000 (12,7%)

Malas lenguas: 755.000 (10,6%)

Aquí la Tierra: 1.215.000 (13,4%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.149.000 (14,1%)

Y ahora, Sonsoles: 704.000 (10,4%)

Pasapalabra: 1.699.000 (19,7%)

Telecinco

El tiempo justo: 629.000 (8,4%)

El diario de Jorge: 733.000 (11,1%)

Agárrate al sillón: 786.000 (8,9%)

laSexta

Zapeando: 413.000 (5,2%)

Más vale tarde: 360.000 (5,4%)

Cuatro

Todo es mentira: 422.000 (5,6%)

Lo sabe, no lo sabe: 281.000 (4,3%)

La 2

Saber y ganar: 530.000 (6,2%)

Grandes documentales: 252.000 (3,3%)

Malas lenguas: 446.000 (6,7%)

Espacios increíbles: 157.000 (2,2%)

Grandes diseños: 173.000 (1,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 310.000 (18,1%)

Mañaneros 360: 438.000 (15,7%)

Mañaneros 360: 964.000 (12,7%)

Antena 3

Espejo público: 267.000 (11,7%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 742.000 (16,7%)

La ruleta de la suerte: 1.517.000 (22,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 161.000 (10,9%)

El programa de AR: 316.000 (13,9%)

Vamos a ver: 601.000 (9,9%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 187.000 (14,8%)

Aruser@s: 299.000 (15,5%)

Al rojo vivo: 259.000 (7,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 3.000 (0,3%)

Alerta cobra: 16.000 (1,1%)

Alerta cobra: 40.000 (2,5%)

Alerta cobra: 55.000 (2,8%)

En boca de todos: 175.000 (6,2%)

La 2

Descubrir: 17.000 (2,9%)

Pueblo de Dios: 13.000 (1,4%)

Beatus Ille: 13.000 (1,1%)

Los secretos naturales de la zona ecuatorial: 28.000 (1,9%)

Agrosfera: 43.000 (2,6%)

Aquí hay trabajo: 38.000 (2%)

La aventura del saber: 14.000 (0,7%)

Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 28.000 (1,3%)

Culturas 2: 15.000 (0,7%)

Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 57.000 (2,5%)

El western de La 2 “Más allá del río grande”: 121.000 (3,6%)

La pirámide: 79.000 (1,2%)

Saber y ganar: 223.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.028.000 (22,9%)

Telediario 1: 1.407.000 (15,9%)

Informativos Telecinco 15h: 888.000 (10%)

laSexta Noticias 14h: 569.000 (7,5%)

Noticias Cuatro 1: 465.000 (6,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.912.000 (17,6%)

Telediario 2: 1.519.000 (14%)

Informativos Telecinco 21h: 958.000 (8,6%)

laSexta Noticias 20h: 596.000 (7,5%)

Noticias Cuatro 2: 374.000 (4,7%)

Matinal

Telediario matinal: 137.000 (18,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 140.000 (13,2%)

El Matinal (Telecinco): 115.000 (9,9%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,4%), La 1 (13,2%), Telecinco (10,8%), laSexta (5,8%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,2%).

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,6%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
  2. Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
  3. Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
  4. Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
  5. Los ganaderos de Mieres recibieron 22 multas, de hasta 8.000 euros, por la entrada de sus reses en Pinos
  6. Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting: preacuerdo y viaje a Gijón
  7. La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
  8. Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España

La salud mental sube el telón en Siero con la obra "Neura", de la compañía De Ste Xeito Producciones

La salud mental sube el telón en Siero con la obra "Neura", de la compañía De Ste Xeito Producciones

Villaviciosa contará con aulas universitarias sobre educación financiera y emprendimiento

Villaviciosa contará con aulas universitarias sobre educación financiera y emprendimiento

Manu firma un rosco para el recuerdo en Pasapalabra: más de dos millones de euros

Manu firma un rosco para el recuerdo en Pasapalabra: más de dos millones de euros

¿Abren las tiendas del centro comercial Parque Principado el próximo lunes festivo?

¿Abren las tiendas del centro comercial Parque Principado el próximo lunes festivo?

Villaviciosa, capital de la acuarela este fin de semana: este es el programa artístico para el Puente del Pilar

Villaviciosa, capital de la acuarela este fin de semana: este es el programa artístico para el Puente del Pilar

Doce confiterías ovetenses recaudan más de tres mil novecientos euros para una buena causa

Doce confiterías ovetenses recaudan más de tres mil novecientos euros para una buena causa

Cangas urge a mejorar la estrategia para combatir grandes incendios: “Serán cada vez más virulentos”

Cangas urge a mejorar la estrategia para combatir grandes incendios: “Serán cada vez más virulentos”
Tracking Pixel Contents