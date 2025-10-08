Tamara Falcó e Íñigo Onieva, obligados a pagar por la habitación de un hotel con el que iban a colaborar

Con el verano ya terminado, si se quiere disfrutar de un tiempo parecido al estival, Ibiza es una de las opciones. Y eso es lo que pensaron Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que han hecho una escapada a la isla pero que han tenido que pasar por una situación incómoda, y es que han sido obligados a pagar por la habitación de un hotel con el que iban a colaborar.

Lo han contado en El tiempo justo, el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco, asegurando que la pareja tenía un contrato de colaboración con un lujoso hotel. Sin embargo, cuando llegaron a su habitación, vieron que no tenía vistas al mar y se quejaron. La pareja quería ir a otra suite, mucho más espectacular y cuyo precio ronda los 1.200 euros por noche. El hotel les dijo que no había problema, pero que si querían esa mejora, tendrían que pagarla.

Así que al final la pareja decidió romper el contrato con el hotel y abonar ellos mismos los dos dias que iban a permanecer allí.

Tamara Isabel Falcó Preysler (Madrid, 20 de noviembre de 1981) es una figura destacada del panorama social español, conocida por su faceta como aristócrata, diseñadora de moda, colaboradora televisiva y socialité. Es hija de la reconocida Isabel Preysler y del aristócrata Carlos Falcó, V marqués de Griñón.

Es la tercera hija de Carlos Falcó y la cuarta de Isabel Preysler, y ha estado vinculada desde joven tanto al mundo de la nobleza como al de los medios de comunicación. Se formó académicamente en Estados Unidos, cursando la secundaria en el Lake Forest College (Massachusetts). Más tarde, realizó prácticas en Zara y amplió su formación en moda en el prestigioso Instituto Marangoni de Milán. Además, obtuvo un máster en Visual Merchandising en la Universidad de Navarra.

Trayectoria televisiva

Desde los años 2010, Tamara ha sido una presencia habitual en televisión. Su popularidad creció al protagonizar su propio reality: We Love Tamara. En 2019, alcanzó una nueva dimensión mediática al proclamarse ganadora de MasterChef Celebrity 4, lo que le permitió dar un salto a la televisión culinaria. En 2020, presentó junto al chef Javier Peña el programa Cocina al punto con Peña y Tamara.

Ese mismo año, se unió como colaboradora fija al programa El Hormiguero, donde comparte mesa de tertulia junto a Pablo Motos, Juan del Val, Cristina Pardo y Nuria Roca. En 2021, amplió su presencia en televisión al formar parte del jurado del talent show El Desafío, también en Antena 3.

Vida pública y títulos nobiliarios

El 12 de noviembre de 2020, Tamara fue reconocida como VI marquesa de Griñón, tras ser la única solicitante del título por disposición testamentaria de su padre. El nombramiento fue oficializado el 7 de diciembre del mismo año con la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En octubre de 2022, asistió al XIV Congreso Mundial de las Familias, un evento católico celebrado en México, donde realizó declaraciones controvertidas sobre la diversidad sexual, generando una fuerte repercusión mediática.

Vida personal

En noviembre de 2020, su nombre comenzó a vincularse sentimentalmente con el empresario Íñigo Andrés Onieva Molas. En septiembre de 2022, anunciaron su compromiso, aunque este fue anulado tan solo dos días después debido a una polémica pública. Sin embargo, el 3 de enero de 2023, Tamara confirmó su reconciliación con Onieva.

Finalmente, tras tres años de relación, el 8 de julio de 2023, contrajeron matrimonio religioso en la finca El Rincón, en Aldea del Fresno. A raíz de esta unión, Íñigo Onieva pasó a ser considerado marqués consorte de Griñón.