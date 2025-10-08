Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La tensión se desata en Pasapalabra tras la inesperada reacción de Manu: "Qué rabia me está dando"

El concursante como nunca se había mostrado en plató

Alejandra Carreño

En Pasapalabra, lo normal es que se vivan de vez en cuando momentos de gran tensión. Con un bote de más de 2 millones de euros, ni Manu ni Rosa han logrado aún conquistar la ansiada cifra, un bote millonario que va camino de convertirse en el más alto de la historia del programa de las tardes de Antena 3.

Fruto de esa tensión, Manu, que si por algo se caracteriza es por mantener siempre la calma, ha acabado fuera de sí en La Pista, cuando tras pasar de turno, ha caído en cuál podía ser la respuesta correcta. "Qué rabia me está dando", decía el madrileño.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.

