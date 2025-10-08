Si tienes malestar a diario y no te ayudan ni las vitaminas, preocúpate: esto es lo que impide que tu cuerpo se recupere

Si eres de los que está enfermo con frecuencia y no sabes por qué, podría ser una señal preocupante que está lanzandote tu cuerpo. Y es que muchas veces, solemos tirar de suplementos multivitamínicos que prometen darnos energía, fuerza y vitalidad al estar enriquecidos con multitud de vitaminas y minerales.

Sin embargo, esto no es suficiente y podría ocultar un problema de salud relacionado con el estado de tu microbiota.

"¿Enfermas seguido sin saber por qué? Eso no es normal y deberías preocuparte. Muchas personas viven con malestar casi diario y lo normalizan y por más que tomen multivitamínicos y demás, su sistema inmune sigue igual. Te explico por qué", cuenta Alexandre Olmos, médico internista.

"Tu sistema inmune no depende solo de tus genes, sino de cómo se activan o desactivan según tus hábitos y estilo de vida. Por ejemplo, si vives con estrés crónico, se activan genes inflamatorios y se apagan los genes de defensa", añade el médico.

"Si tu microbiota está alterada, no produces las moléculas necesarias para equilibrar la inmunidad, tienes déficit de glutatión, tus células inmunitarias funcionan a medias. Incluso ciertos genes que regulan tu energía y la reparación celular pueden estar desactivados impidiendo que tu cuerpo se recupere", dice Olmos.

"La buena noticia es que todo esto lo puedes medir y revertir. La epigenética nos permite ver las causas reales de por qué te enfermas tanto sin quedarnos en los síntomas. Si te enfermas con frecuencia, tienes infecciones que se repiten o te sientes agotado constantemente, no lo ignores", recomienda el experto.