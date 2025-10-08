Toñi Moreno saca la artillería pesada contra Belén Esteban y lanza un mensaje sobre Andrea Janeiro: "Es su punto débil"

Belén Esteban tomaba la palabra este lunes 6 de octubre en 'No somos nadie' para mandar un demoledor mensaje a Toñi Moreno después de la entrevista que hizo a Jesulín de Ubrique en su programa de Canal Sur, 'Gente maravillosa', en la que el torero confesó que quería por igual a sus 4 hijos (Andrea, con 'la patrona', y Julia, Jesús Alejandro y Hugo con María José Campanario).

"Tú sabes por qué estoy enfadada contigo. Mira, Toñi Moreno, sabes que te quiero, te tengo un cariño enorme. Tú sabes que yo no estoy enfadada contigo porque seas amiga de Jesulín y María José. Yo tengo íntimos amigos que también son amigos suyos. Salen con ellos a comer y hacen planes... como 'El Turronero', pero te voy a decir una cosa, y lo digo porque vi la entrevista y me dio rabia. ¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija? Te lo digo, y me van a matar, pero ya es que no puedo con el lavado de imagen" explotaba sin disimular su indignación.

"Yo entiendo que él sea muy buen padre, que lo es, con los niños de Andalucía. Pero que sea la última vez que digas que tú has visto a Jesús jugando con todos sus hijos porque con una no ha jugado nunca" sentenciaba haciendo referencia a su hija.

Lejos de quedarse ahí, Belén ha revelado el origen de su enfado con Toñi: "Una vez fue mi hija cuando veníamos de Estados Unidos de lo de Netflix y me dejaron ropa en la peluquería de Manuel Zamorano. Estaba Toñi e hizo un comentario de 'oye ya me ha dicho tu padre que se está viendo contigo' porque estaban haciendo 'MasterChef Celebrity'. Y esa persona le dijo 'dile a mi padre que no ha venido a verme ni un día'. No lo iba a contar, pero ya está bien de lavar la imagen", añadía enfadada, revelando que todo esto se lo dijo en su día a la presentadora.

Unas duras declaraciones a las que Toñi ha respondido en su reaparición pública durante el desayuno organizado por el laboratorio Abbott, junto con la Federación Española de Diabetes, contra el estigma de la diabetes.

"Yo no he contestado a través de las redes ni nada... Yo a Belén la quiero mucho más. Sé, la conozco y todos lo conocemos, sé que es su punto débil, ese es su punto entonces yo tengo que entenderla. No tengo nada que perdonarle, ya está, ese es su punto y cuando le tocan ese punto, pues estalla y yo lo tengo que entender" ha expresado conciliadora, reconociendo que aunque "yo creo que no tiene razón, pero no se lo voy a hacer entender".

"Mira, sus dos mejores amigos son mis dos mejores amigos. Raúl Prieto y Manolo Zamorano son mis mejores amigos y son sus mejores amigos. Yo no puedo tener a esas dos personas en mi vida tan maravillosas y a ella si Belén no fuera una maravillosa persona. Ya está, yo no voy a entrar en polémica" ha asegurado.

Entonando el mea culpa, Toñi ha apuntado que "si le ha molestado algo yo le pido perdón", pero ha justificado que "yo hago mi programa, mis entrevistas, hago entrevistas amables, no soy nada incisiva ni con Jesús ni con nadie, y Jesús es amigo mío". "Cada uno tiene su estilo, si a alguien no le gusta cómo lo hago, yo lo entiendo" ha zanjado.

Respecto a si le gustaría hablar este tema en persona con Belén, la presentadora ha revelado que "le están llamando de 'Gente maravillosa' para que venga al programa, no sé si aceptará".

"Yo cuando sabía que estaba enfadada la llamé. La llamé, porque no quiero tener a nadie enfadado que me importe y no quiso arreglarlo porque ya sabes cómo es" ha confesado sincera, definiendo su enfado como una "belenada", "pero yo la entiendo".

"Ese tema es especialmente sensible. Yo que soy madre lo puedo entender. Ya está. O sea, yo soy madre, puedo entender que es un tema especialmente sensible para ella y ahí no parte pera. Ahí ella va. Bueno, por mi hija mato, ¿no? La gran frase" ha concluido, sin revelar cómo fue la conversación que tuvo con Andrea en la peluquería, y por qué le molestó tanto a Belén.

Toñi Moreno se pronuncia sobre la petición de la fiscalía de 30 años de cárcel para Anotnio Tejado

Cambiando de tema, la presentadora, que es una de las mejores amigas de María del Monte, se ha pronunciado sobre el escrito de la Fiscalía solicitando una pena de 30 años para Antonio Tejado por cinco delitos por el robo a la casa de la folclórica e Inmaculada Casal.

"María está ahora en un momento fantástico. Inma también, ya las veis. Están las dos en un momento en el que han recuperado la paz, que se lo están trabajando muchísimo. Que las adoro, las quiero y han sufrido mucho, y esto no es plato de gusto para nadie, ¿sabes? Al final es su sobrino. Habrá que esperar a ver qué pasa con la justicia" ha expresado.

También muy cercana a Terelu Campos -próxima invitada a 'Gente maravillosa'-, Toñi ha opinado sobre el enfado de Carlo Costanzia por la portada de 'Diez minutos' en la que aparecen Alejandra Rubio y su hijo Carlo: "Pues que cada uno ponga sus límites y cada uno lo haga como quiera. Yo no soy nadie para decirle a la gente cómo tiene que vivir su vida. Yo hay momentos donde comparto cosas de mi hija porque me hace ilusión, porque mis seguidores yo sé que les encanta que yo sea feliz, y que tenga una familia monoparental, y que estoy con mi niña feliz. Que yo creo que también animo a muchas mujeres a que se puede sola, y proyecto felicidad, y los momentos duros no los pongo".

Hablando de su pequeña, la comunicadora se ha sincerado sobre lo complicada que es la conciliación. "Es mentira, no existe y ya está, y tenemos mucho que aprender de otros países porque la realidad es que yo... Bueno, yo soy madre soltera. Los ingresos que entran en mi casa son los míos y yo muchas veces mi hija me demanda. Ayer se puso a llorar porque hoy venía a Madrid y no llego hasta esta noche a dormir, y me he venido con un sentimiento de culpa... porque al final es tiempo que le quito a mi hija. Pero es que no tengo otra manera de hacerlo, porque vivimos en una rueda, y además estoy sola" ha explicado emocionada.

"Ahora se ha dado cuenta que salgo en la tele. Entonces 'Toñi Moreno que sales en la tele', y yo le digo 'pues eso no tiene ninguna importancia, importancia tu tía que es enfermera y que salva vidas'. Dice 'sí tiene importancia porque sales en la tele no te da vergüenza...' Como ella es muy tímida. Los cinco años son maravillosos" ha confesado.