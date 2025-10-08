Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora sobre la detención del marido de Raquel Mosquera: primeras imágenes de la peluquera tras conocerse el delito

La exsuperviviente reaparece desafiante ante la prensa

Última hora sobre la detención del marido de Raquel Mosquera: primeras imágenes de la peluquera tras conocerse el delito

Última hora sobre la detención del marido de Raquel Mosquera: primeras imágenes de la peluquera tras conocerse el delito

Benito Domínguez

EP

Después de emitir un comunicado a través de sus redes sociales agradeciendo el cariño que está recibiendo y asegurando que "en esto momentos prefiero guardar silencio y no hacer ningún tipo de comentario" tras salir a la luz que su marido se encuentra desde hace varios meses privado de libertad, Raquel Mosquera se ha dejado ver ante las cámaras.

Desafiante y sin querer desvelar cómo está llevando esta delicada situación personal que atraviesa, la peluquera miraba de manera directa al reportero sin confirmar si es cierto que su marido Isi lleva privado de libertad cuatro meses en Francia.

De esta manera y tal como ha anunciado a través del comunicado, Raquel ha optado por mantener su silencio tras pedir respeto para su familia. Pese a su semblante serio, la peluquera sí que daba los "buenos días" a la prensa de manera educada.

Fue el pasado fin de semana cuando Kike Calleja revelaba en el programa 'Fiesta' que el marido de Raquel Mosquera, Isi -padre de su hijo menor, Romero- se encontraría desde hace varios meses "privado de libertad" en Francia por un "tema muy delicado".

En dicho comunicado, Mosquera ha asegurado que se mantiene "fuerte, especialmente por mis hijos, mi familia y aquellas personas que me rodean día a día" y que cuando se sienta preparada hablará en los medios: "Para todas aquellas personas, que me queréis, respetáis, confiáis y creéis siempre en mi, sabéis que cuando yo hablo muy clarito, sin pelos en la lengua, de corazón y con la verdad por delante, como he hecho siempre".

Noticias relacionadas y más

"Cuando yo crea que es el momento de hablar y me sienta con ganas lo haré y explicaré lo que yo crea que tenga que aclarar" ha zanjado en sus palabras, dejando claro que por el momento quiere actuar con discreción y cautela ante la complicada situación que atraviesa.

TEMAS

  1. El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
  2. Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
  3. El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
  4. Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
  5. Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
  6. España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
  7. El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
  8. Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)

Fundación Mapfre reconoce el compromiso social de João Carlos Martins, la Sociedad San Vicente de Paúl, 100 Mil Pisos para Jugar y Alejandro Izuzquiza

Fundación Mapfre reconoce el compromiso social de João Carlos Martins, la Sociedad San Vicente de Paúl, 100 Mil Pisos para Jugar y Alejandro Izuzquiza

La Seguridad Social concede un ingreso de 1.594 euros al mes a los nacidos a partir de 1960

La Seguridad Social concede un ingreso de 1.594 euros al mes a los nacidos a partir de 1960

El estrés urbano modifica la microbiota de los árboles

El estrés urbano modifica la microbiota de los árboles

El Supremo resguarda comunicaciones privadas de Ábalos y Koldo recogidas por la UCO para evitar "filtraciones"

El Supremo resguarda comunicaciones privadas de Ábalos y Koldo recogidas por la UCO para evitar "filtraciones"

La conclusión de las obras del bulevar acercarán a Lugones a los 20.000 habitantes en una década

La conclusión de las obras del bulevar acercarán a Lugones a los 20.000 habitantes en una década

Tiene 8 habitaciones, 5 baños y capilla privada: la espectacular mansión en Oviedo que se vende casi por dos millones de euros

Tiene 8 habitaciones, 5 baños y capilla privada: la espectacular mansión en Oviedo que se vende casi por dos millones de euros

#Hemato2025 da la bienvenida a los hematólogos a Oviedo por todo lo alto

#Hemato2025 da la bienvenida a los hematólogos a Oviedo por todo lo alto

Esta es la famosa cadena de cafeterías especializada en donuts que acaba de establecerse en España: "Ya era hora"

Esta es la famosa cadena de cafeterías especializada en donuts que acaba de establecerse en España: "Ya era hora"
Tracking Pixel Contents