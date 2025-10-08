Última hora sobre la detención del marido de Raquel Mosquera: primeras imágenes de la peluquera tras conocerse el delito
La exsuperviviente reaparece desafiante ante la prensa
Después de emitir un comunicado a través de sus redes sociales agradeciendo el cariño que está recibiendo y asegurando que "en esto momentos prefiero guardar silencio y no hacer ningún tipo de comentario" tras salir a la luz que su marido se encuentra desde hace varios meses privado de libertad, Raquel Mosquera se ha dejado ver ante las cámaras.
Desafiante y sin querer desvelar cómo está llevando esta delicada situación personal que atraviesa, la peluquera miraba de manera directa al reportero sin confirmar si es cierto que su marido Isi lleva privado de libertad cuatro meses en Francia.
De esta manera y tal como ha anunciado a través del comunicado, Raquel ha optado por mantener su silencio tras pedir respeto para su familia. Pese a su semblante serio, la peluquera sí que daba los "buenos días" a la prensa de manera educada.
Fue el pasado fin de semana cuando Kike Calleja revelaba en el programa 'Fiesta' que el marido de Raquel Mosquera, Isi -padre de su hijo menor, Romero- se encontraría desde hace varios meses "privado de libertad" en Francia por un "tema muy delicado".
En dicho comunicado, Mosquera ha asegurado que se mantiene "fuerte, especialmente por mis hijos, mi familia y aquellas personas que me rodean día a día" y que cuando se sienta preparada hablará en los medios: "Para todas aquellas personas, que me queréis, respetáis, confiáis y creéis siempre en mi, sabéis que cuando yo hablo muy clarito, sin pelos en la lengua, de corazón y con la verdad por delante, como he hecho siempre".
"Cuando yo crea que es el momento de hablar y me sienta con ganas lo haré y explicaré lo que yo crea que tenga que aclarar" ha zanjado en sus palabras, dejando claro que por el momento quiere actuar con discreción y cautela ante la complicada situación que atraviesa.
