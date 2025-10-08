Última hora sobre el estado de salud de Rosa López, al hablar por primera vez de su enfermedad y de cómo afecta a su carrera: "Tengo pérdida de..."

Han pasado ya más de dos décadas desde que Rosa López conquistó al público como la gran ganadora de la primera edición de Operación Triunfo en 2001. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por la música, el esfuerzo constante y una conexión muy especial con sus seguidores. En un reciente encuentro con los medios, la cantante granadina volvió a hablar con naturalidad sobre su vida personal, dejando claro que, de momento, no se plantea ni boda ni hijos.

Cuando se le preguntó directamente sobre una posible boda, Rosa confesó que no entra en sus planes y explicó que "no hay pensamiento, pero con tanto trabajo y tanto que hacer y tantas cosas inesperadas" resulta imposible plantearse algo así. En relación con la maternidad, reconoció que la idea le emociona, pero también le genera dudas, ya que, como ella misma comentó, "el corazón se me enternece, pero luego veo también todo lo que hay en la vida".

La artista también se refirió al homenaje que David Bustamante hizo a su compañero de concurso Àlex Casademunt, fallecido en 2021, y lamentó entre risas y con cierta pena habérselo perdido: "¡Jo, pues me lo he perdido! Me lo he perdido". No obstante, se mostró entusiasmada con la idea de realizar un homenaje conjunto de todos los integrantes de su edición de OT, aunque advirtió que es un asunto delicado: "Eso sería guay. Lo que pasa es que sí, es verdad que es un tema delicadillo, ¿no? Angélico mío, pero se merece todo. Si alguna vez alguien lo consigue y que estemos todos, yo, vamos encantada. Pero que estemos todos, ¿no?".

Enfermedad y preocupación

Ahora, Rosa López ha hablado abiertamente del problema de salud que padece y que afecta a su carrera profesional una hipoacusia conductiva o mixta, que se manifiesta como una dificultad para oír tonos de frecuencia media y alta, y es más común en un oído. "Es algo que me ha frustrado mucho en los conciertos y pruebas de sonido porque no sabía qué me pasaba. Además, me provocaba un gran sufrimiento recordar momentos del pasado cuando todo estaba bien. Al final, en una revisión rutinaria me enteré de la pérdida de medios y agudos de mi oído derecho, que provocaba problemas en la afinación y que mis frustraciones fueran en aumento", contaba en una entrevista concedida a la Revista Semana.