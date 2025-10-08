Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora sobre el estado de salud de Rosa López, al hablar por primera vez de su enfermedad y de cómo afecta a su carrera: "Tengo pérdida de..."

La cantante se confiesa con sus seguidores

Última hora sobre el estado de salud de Rosa López, al hablar por primera vez de su enfermedad: &quot;Tengo pérdida de...&quot;

Última hora sobre el estado de salud de Rosa López, al hablar por primera vez de su enfermedad: "Tengo pérdida de..."

Benito Domínguez

Han pasado ya más de dos décadas desde que Rosa López conquistó al público como la gran ganadora de la primera edición de Operación Triunfo en 2001. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por la música, el esfuerzo constante y una conexión muy especial con sus seguidores. En un reciente encuentro con los medios, la cantante granadina volvió a hablar con naturalidad sobre su vida personal, dejando claro que, de momento, no se plantea ni boda ni hijos.

Cuando se le preguntó directamente sobre una posible boda, Rosa confesó que no entra en sus planes y explicó que "no hay pensamiento, pero con tanto trabajo y tanto que hacer y tantas cosas inesperadas" resulta imposible plantearse algo así. En relación con la maternidad, reconoció que la idea le emociona, pero también le genera dudas, ya que, como ella misma comentó, "el corazón se me enternece, pero luego veo también todo lo que hay en la vida".

La artista también se refirió al homenaje que David Bustamante hizo a su compañero de concurso Àlex Casademunt, fallecido en 2021, y lamentó entre risas y con cierta pena habérselo perdido: "¡Jo, pues me lo he perdido! Me lo he perdido". No obstante, se mostró entusiasmada con la idea de realizar un homenaje conjunto de todos los integrantes de su edición de OT, aunque advirtió que es un asunto delicado: "Eso sería guay. Lo que pasa es que sí, es verdad que es un tema delicadillo, ¿no? Angélico mío, pero se merece todo. Si alguna vez alguien lo consigue y que estemos todos, yo, vamos encantada. Pero que estemos todos, ¿no?".

Noticias relacionadas y más

Enfermedad y preocupación

Ahora, Rosa López ha hablado abiertamente del problema de salud que padece y que afecta a su carrera profesional una hipoacusia conductiva o mixta, que se manifiesta como una dificultad para oír tonos de frecuencia media y alta, y es más común en un oído. "Es algo que me ha frustrado mucho en los conciertos y pruebas de sonido porque no sabía qué me pasaba. Además, me provocaba un gran sufrimiento recordar momentos del pasado cuando todo estaba bien. Al final, en una revisión rutinaria me enteré de la pérdida de medios y agudos de mi oído derecho, que provocaba problemas en la afinación y que mis frustraciones fueran en aumento", contaba en una entrevista concedida a la Revista Semana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
  2. Así será la transformación de una fuente emblemática de Oviedo: más color y menos ruido
  3. Parque Astur suma nuevas aperturas: esta es la tienda de una conocida multinacional que cuenta con un outlet en el centro comercial de Trasona
  4. Los ganaderos de Mieres recibieron 22 multas, de hasta 8.000 euros, por la entrada de sus reses en Pinos
  5. Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting: preacuerdo y viaje a Gijón
  6. Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
  7. La fiebre por convertir bajos en viviendas llega a Oviedo: 'Puede contribuir a recuperar espacios vacíos y dar respuesta a la demanda de pisos”
  8. Un arrecife de coral a mil metros de altura: increíble hallazgo en un parque natural de Asturias

Luitingo rompe su silencio sobre lo ocurrido con Jessica Bueno: "He pasado lo que no sabe Dios"

Luitingo rompe su silencio sobre lo ocurrido con Jessica Bueno: "He pasado lo que no sabe Dios"

Asturias arma su batalla judicial contra el peaje y estudia iniciar un procedimiento ante los tribunales españoles

Asturias arma su batalla judicial contra el peaje y estudia iniciar un procedimiento ante los tribunales españoles

El círculo íntimo de Raquel Sánchez Silva destapa cómo se encuentra la presentadora tras el giro en el caso "Mario Biondo": "Está feliz"

El círculo íntimo de Raquel Sánchez Silva destapa cómo se encuentra la presentadora tras el giro en el caso "Mario Biondo": "Está feliz"

El vestuario del Oviedo le sigue dando vueltas a la derrota ante el Levante: “El resultado fue un poco injusto”

El vestuario del Oviedo le sigue dando vueltas a la derrota ante el Levante: “El resultado fue un poco injusto”

El Sporting hace oficial la llegada de Borja Jiménez hasta 2027

El Sporting hace oficial la llegada de Borja Jiménez hasta 2027

VÍDEO: Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España

VÍDEO: Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España

Adiós al Ingreso Mínimo Vital: esta es la edad en la que la Seguridad social retira este pago

Adiós al Ingreso Mínimo Vital: esta es la edad en la que la Seguridad social retira este pago
Tracking Pixel Contents