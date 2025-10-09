Ana Obregón estalla tras las últimas amenazas de Antonia Dell'Atte: "¿Una bomba? Vale"
Esto es lo que ha ocurrido
Sonia Moldes se sentaba la semana pasada en '¡De viernes!' para seguir desvelando detalles de la relación sentimental que mantuvo con Alessandro Lequio y no le dejó en buen lugar al asegurar que el carácter del colaborador de televisión es mucho más fuerte de lo que parece.
Además, Sonia llevó a plató un álbum de fotografías que Lequio le regaló para conquistarla, demostrando así que lo suyo fue algo más que un rollo, tal y como él ha querido dar a entender en sus últimas declaraciones. Sin embargo, parece que Ana García Obregón no se ha enterado de nada... o eso ha confesado ante las cámaras de Europa Press en exclusiva.
La presentadora de televisión ha sido preguntada por estas afirmaciones de Sonia y... su reacción ha sido de lo más llamativa, ya que se quedaba sorprendida al conocer que Sonia habría pasado miedo en alguna discusión con Lequio: "¿Qué? ¡Ay, dios mío!".
La actriz ha asegurado no haber visto ninguna de las entrevistas de la comercial y se excusaba por ello: "¡Ay! Me tienes que perdonar porque no he visto nada y no sé ni lo que ha dicho".
Justicia
En cuanto a la advertencia de Antonia Dell'Atte de sentarla ante la justicia, Ana se ha mostrado cansada de que se abra de nuevo este tema: "¡Ay, Dios, madre mía! Pero eso ya es como entrar en bucle de hace treinta años", tomándose a cachondeo el supuesto as bajo la manga que tendría la modelo contra ella: "¿Una bomba? Vale".
