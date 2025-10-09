Belén Esteban contraataca y destapa el mensaje que Toñi Moreno le lanzó a su expareja, Jesulín de Ubrique: "Una pregunta impertinente"
La colaboradora vuelve a la carga en "No somos nadie"
Belén Esteban ha respondido este miércoles por la tarde a Toñi Moreno tras las declaraciones que esta ha hecho esta mañana asegurando que "la conozco y todos la conocemos, sé que es su punto débil, ese es su punto entonces yo tengo que entenderla" aunque "creo que no tiene razón, pero no se lo voy a hacer entender".
Una entrevista de la andaluza a Jesulín de Ubrique en 'Gente Maravillosa' hizo explotar a la de Paracuellos al preguntarle al torero por la relación con sus hijos y generalizar al asegurar que había sido testigo de cómo jugaba con todos ellos. Lo que ha desatado la guerra entre ellas.
Belén explotaba en su programa: "¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija? Te lo digo, y me van a matar, pero ya es que no puedo con el lavado de imagen. Yo entiendo que él sea muy buen padre, que lo es, con los niños de Andalucía. Pero que sea la última vez que digas que tú has visto a Jesús jugando con todos sus hijos porque con una no ha jugado nunca".
Ahora, 'La Patrona' ha aprovechado su espacio en 'No somos nadie', en Canal TEN, para responder a las declaraciones que ha hecho la presentadora esta mañana y ha matizado que "tú no tienes una conversación con esa persona, le haces una pregunta impertinente porque le dices 'ya me ha dicho tu padre que te ve mucho'".
Además, la Esteban ha confesado que le ha sorprendido esto porque han hablado muchas veces "cuando estábamos en Telecinco y las entendías" y ha asegurado que "te tengo cariño, me he considerado muy amiga tuya, ahora me considero amiga, aunque estoy enfadada, pero no pasa nada".
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
- De Navarra a Salas: la historia de 'Apolo', el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
- Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
- Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Drones, buzos, bomberos y Guardia Civil buscan en el entorno del cabo Peñas a una mujer desaparecida hace cuatro días en Mieres