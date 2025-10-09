Belén Esteban sigue adelante con la polémica con Toñi Moreno: "No puedo con el lavado de imagen"

Con una estética muy brittish con un conjunto de camisa y pantalón rojo de cuadros, y una declaración de intenciones asegurando que a partir de ahora quiere pasar a ser conocida como 'Lady Beffeater' en lugar de 'la princesa del pueblo', Belén Esteban ha presentado este jueves en Madrid 'The Iconic Souvenir Corner', una pop up efímera de souvenirs de la marca de ginebra Beffeater inspirados en el divertido viaje que la colaboradora hizo recientemente a Londres con Xuxo Jones.

Platos con su "¿Me entiendes, darling?", teteras con "Not My Cup of Tea", muñecas, tazas o pósters que reinventan los símbolos británicos en clave pop, mezclando la ironía de la de Paracuellos con el espíritu más unexpected de Londres, de los que ha presumido orgullosa en su mediática y multitudinaria reaparición tras su 'enfrentamiento' con Toñi Moreno.

Todo surgió cuando Belén reprochó a la presentadora que dijese que había visto a Jesulín de Ubrique ejercer de padrazo con todos sus hijos durante la entrevista que hizo al torero en su programa 'Gente maravillosa'.

"Tú sabes por qué estoy enfadada contigo. Mira, Toñi Moreno, sabes que te quiero, te tengo un cariño enorme, pero te voy a decir una cosa: ¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija? Ya es que no puedo con el lavado de imagen. Yo entiendo que él sea muy buen padre, que lo es, con los niños de Andalucía. Pero que sea la última vez que digas que tú has visto a Jesús jugando con todos sus hijos porque con una no ha jugado nunca" sentenciaba indignada.

Además, revelaba un encuentro que Toñi tuvo con su hija Andrea en el que la joven le contó que su padre no había ido a verla a pesar de encontrarse en Madrid grabando 'Masterchef Celebrity', y dejó claro que su enfado con la presentadora no viene porque sea muy amiga de Jesulín y María José Campanario como la gaditana sostendría.

Unas duras declaraciones a las que Toñi respondía rotunda este miércoles en un desayuno para visibilizar la diabetes: "Yo a Belén la quiero, sé que ese es su punto débil y entonces yo tengo que entenderla. No tengo nada que perdonarle, ya está, ese es su punto y cuando le tocan ese punto, pues estalla y yo lo tengo que entender. Yo creo que no tiene razón, pero no se lo voy a hacer entender" reconocía.

Y ahora ha sido Belén la que le ha contestado, reafirmándose en las razones por las que su amistad está tocada de muerte. "Me parece muy bien, la que no la comparte hoy soy yo. Yo a Toñi le tengo cariño, pero hizo una cosa que no me gustó. No lo conté, pero cuando vi esa entrevista maravillosa, maravillosa, yo entiendo que tenga sus amigos que son María José y Jesulín. Y nada, pues hubo un comentario que no me gustó tanto en el programa como en una pregunta que se hizo a una persona que eso no tenía que hacer, y yo ya sabéis como soy" ha explicado, revelando que en su día ya habló de este tema con la andaluza.

Aunque no oculta que está dolida, la tertuliana deja la puerta abierta a reencontrarse con Toñi para intentar solucionar las cosas: "Hombre, yo creo que tenemos que tener una conversación, la cual ella me dijo que la tuviéramos, pero sabéis que ella ahora vive en Andalucía, yo estoy en Madrid, pero yo creo que en algún momento de nuestras vidas nos volveremos a encontrar". "Yo con Toñi he tenido muchísima confianza, Toñi sabe muchas cosas. Entonces fue lo que me molestó" ha confesado, zanjando el asunto.

Hablando de distanciamiento con antiguas amigas, Belén también ha revelado en qué punto está su relación con Terelu Campos. Y aunque no descarta "tomar una copa" con ella algún día, "ahora" tiene claro que no porque "además ella no está... no la veo bien, está agobiada y no, cada uno su espacio".

Otra de ellas, Anabel Pantoja, ha vuelto a Madrid para participar en el programa 'Bailando con las estrellas' y, como reconoce la colaboradora, está encantada por tenerla de nuevo tan cerquita: "Mi gordi, yo quiero que esté en el concurso, sinceramente lo digo, egoístamente para verla más y para ver más a mi niña. Estando en Madrid pues quedamos para comer, quedo con David también, quedo con la Merchi, quedo con mi niña que me la como, aunque te digo una cosa, mi niña se tira más a Miguel que a mí, que me joroba mucho" ha comentado entre risas.

Memorias

Por último, y tras asegurar que no se plantea por el momento escribir sus memorias, ha confirmado que lo que sí tiene en mente es hacer una serie sobre su vida. "Pero no quiero que preguntéis más a los actores porque es que al final cuando se lo vaya a ofrecer me van a mandar lejos" ha apuntado, confesando que encontar al actor ideal para hacer de su marido, Miguel, no le será sencillo: "Tengo a muchos personajes y eso hay que mirarlo todo muy bien".