Los 16 artistas del Benidorm Fest 2026 tras el desastre de Melody: si Israel participa, el ganador no irá a Eurovisión

Se veía venir. La propuesta de Melody sonaba trasnochada. No era competitiva y, claro, a la hora de la verdad, se vino abajo. 'Esa diva' pasó sin pena ni gloria por Eurovisión. Apenas rascó 37 puntos y, de repente, aquel 17 de mayo, el griterío que había desatado enmudeció. Por más vueltas que le dio, jamás logró convertirla en una opción ganadora. Ahora bien, hacía tiempo que una candidatura no despertaba tal euforia. Y, ahí sí, ojo, hay que reconocerle su mérito. Insufló aire a un Benidorm Fest que, tras Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, pedía a gritos un fenómeno fan. Para bien y para mal. Este jueves, RTVE ha desvelado el cartel de su quinta edición. Y, de momento, a falta de escuchar las canciones, se intuye que quiere repetir la jugada.

Asha, Atyat, Dani J, Dora y Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro por ahora, protagonizará el Benidorm Fest 2026. La selección, anunciada este jueves por María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE, ha contado con la presencia los directores del formato: Ana María Bordas y César Vallejo.

Han seleccionado 16 artistas entre 870 que, a priori, ya veremos, parten de un punto distinto: si Israel viaja a Austria, España no participará. Lo que, seguramente, ha animado a perfiles que no querían ir a Eurovisión. La polémica lleva dos ediciones copando titulares: mientras Eden Golan y Yuval Raphael cantaban, su país asesinaba a personas en Gaza. Lo que, sin embargo, a diferencia de lo que sucedió con Rusia, no provocó su expulsión. El veredicto se conocerá en noviembre, tras una votación con todos los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión. "La carga política del festival es enorme. Israel lo sabe y lo utiliza para proyectar sus mensajes", dijo José Pablo López, presidente de RTVE, en septiembre. Una lucha respaldada por Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

El Benidorm Fest, que se celebrará el 10, el 12 y el 14 de febrero, en un Palau L’illa de la Música renovado, ha incorporado novedades respecto a sus ediciones anteriores. Con el objetivo de dar una entidad propia al certamen, ha establecido un premio de 150.000 euros para la propuesta vencedora: 100.000 para el artista y 50.000 para los autores. Además, para atraer nombres con mayor proyección, la Corporación ha decidido ceder la totalidad de los derechos de autor a su creador. Se ha mantenido, eso sí, el método de trabajo que la dirección puso en marcha el año pasado para consolidar el proyecto: de forma personalizada, se han establecido conversaciones con cantantes y discográficas para valorar su participación.

Cambia el sistema de votación

En esta ocasión, se ha renovado el equipo casi al completo. Sergio Jaén ejercerá de director artístico, mientras que Ari Levelä asumirá el diseño de escenografía. Borja Rueda será el coreógrafo y Mercè Llorens coordinará la realización. Para evitar cambios como los que experimentó la propuesta de Melody, se han establecido dos posibles modelos de trabajo: uno interno ('in-house') controlado por RTVE y otro externo ('out-house') gestionado por el artista. En cualquier caso, de ir a Eurovisión, se mantendrá la candidatura tal cual se gestó en Benidorm. Sólo se modificaría si fuera necesario introducir mejoras técnicas. Asimismo, el escenario se modernizará con una plataforma pentagonal que recuerda al de la primera hornada. El objetivo: ganar espacio para aumentar el aforo.

En cuanto al sistema de votación, se ha introducido una novedad: recupera el voto demoscópico que eliminó en 2025 pese a las críticas de los seguidores. De esa forma, tanto en las semifinales como en la final, el 50% de los puntos los otorgará el comité de expertos, el 25% el televoto y el otro 25% a esta muestra seleccionada de la sociedad. También ha introducido una cláusula nueva a raíz de las polémicas declaraciones que Melody realizó en distintos espacios televisivos: “Los participantes no podrán acudir a programas, entrevistas y espacios de medios distintos a RTVE hasta la finalización del concurso. Y, en el caso del ganador, hasta dos meses después de la final de Eurovisión salvo autorización previa”.

Las canciones, el 18 de diciembre

Como ya ha sucedido anteriormente, el ente público mantiene su compromiso de promocionar a los artistas del Benidorm Fest en distintas plataformas: ahí están los Juegos Olímpicos, la Vuelta Ciclista y el Mundial de Fútbol, entre otros. Desde que la cadena decidió apostar por el Benidorm Fest, no sólo ha logrado revolucionar a un país desencantado con el famoso certamen, también ha conseguido impulsar a numerosos artistas. Tanto consagrados como desconocidos. La presentación de las canciones de la promoción 2026 tendrá lugar el 18 de diciembre.