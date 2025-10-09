Despedida inesperada en Pasapalabra, Manu dice adiós al concurso tras más de 300 programas: "No tiene bastante"

En Pasapalabra son habituales las despedidas de Manu. El concursante acostumbra a cerrar el programa con una rima o poema dedicado a los invitados que, durante tres días, han estado apoyándole y ayudando a que acumule el mayor número de segundos de cara al bote final.

Esta vez, el marileño no ha defraudado un día más y ha compartido con el público y con los invitados unas ingeniosas palabras que sorprendían a todos. Así, entre sus guiños, ha asegurado que ha sido un cuarteto “de Luxe” y que se merecen “un premio, un Óscar”.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.