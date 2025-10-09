La exmujer de Kiko Rivera sorprende a todos con estas declaraciones: "Una luchadora incansable"

Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera, sigue estando muy activa en sus redes sociales a pesar de la ruptura. Ahora, sorprende a todos sus seguidores con estas declaraciones: "Una luchadora incansable".

Y es que ha subido una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde aparece junto a otra mujer. Junto a la fotografía, escribe: "Eres una mujer admirable, una luchadora incansableque hasabido levantarse incluso en medio del dolor más grande que puede existir. Has transformado la ausencia en amor y el amor en fuerza. Tú, princesa, vive en cada paso que das, en la luz que sigues compartiendo con todos nosotros y en ese corazón tan bonito que tienes. Te admiro profundamente por tu coraje, tu ternura y tu manera de seguir adelante sin perder tu sonrisa".

Kiko Rivera es un personaje mediático español cuya popularidad comenzó por ser hijo de la cantante Isabel Pantoja y del torero Francisco Rivera "Paquirri" —de quien heredó el apodo Paquirrín—. Con el tiempo, Kiko se ha convertido en un rostro habitual de la prensa del corazón y de la televisión, y actualmente desarrolla su carrera como cantante y DJ, con varios éxitos musicales en el mercado.

Hijo único del matrimonio entre Paquirri e Isabel Pantoja, Kiko nació en 1984, poco antes del trágico fallecimiento de su padre. El 26 de septiembre de ese año, con apenas 7 meses de vida, su padre murió tras sufrir una cornada mortal del toro Avispado en Pozoblanco (Córdoba), un suceso que marcó para siempre su vida y su imagen pública.

Desde entonces, Kiko fue protagonista recurrente de la prensa rosa. Antes de cumplir un año, ya aparecía en portadas como la de la revista ¡Hola!, especialmente tras subir al escenario en uno de los conciertos de su madre para cantar junto a ella. Esta exposición mediática desde tan temprana edad llevó a Isabel Pantoja a denunciar públicamente el acoso mediático que su hijo sufrió durante su infancia.

Apasionado del fútbol, intentó entrar en las categorías inferiores del Real Madrid, apoyado por la amistad de su familia con Ramón Calderón, aunque no logró acceder al club. A pesar de conceder pocas entrevistas, su juventud fue seguida muy de cerca por los medios, que lo etiquetaron como "mal estudiante", "juerguista" y "mujeriego". Durante un tiempo trabajó en una asesoría, pero más tarde optó por ganarse la vida como relaciones públicas y publicista. También fue imagen de marcas de muebles y protagonizó anuncios televisivos.

Su vida sentimental tampoco escapó del ojo público. Se le vinculó con numerosas mujeres, entre ellas Yola Berrocal y Nuria Bermúdez, lo que mantuvo su presencia constante en los medios del corazón.

En 2007, fue parodiado en el primer episodio del programa Muchachada Nui de TVE, donde Joaquín Reyes lo retrató en un sketch en el que Kiko viajaba a África en busca de su identidad. Sin embargo, su verdadera explosión mediática llegó en 2009 con el programa "Sé lo que hicisteis…" de La Sexta. La cadena lo eligió para protagonizar una sección especial titulada Desmontando a Paquirrín, en la que los humoristas Ángel Martín y Dani Mateo lo acompañaban en su vida diaria mientras se preparaba para dar un monólogo. Esta sección fue un éxito de audiencia, logrando cuotas del 9,6% y posteriormente del 10,2%, convirtiéndose en uno de los mejores estrenos del canal hasta esa fecha.

Tras ese éxito, su presencia en televisión se multiplicó. En diciembre de ese mismo año fue protagonista de ¡Qué más quisiera yo!, otro programa de La Sexta. Más tarde trabajó en Antena 3, participando en espacios como Espejo Público, Lo que deberías saber de mí y Pánico en el plató.

Su popularidad fue tal que en julio de 2009, las búsquedas de la palabra "Paquirrín" en Google se multiplicaron por diez respecto a marzo. En enero de 2010, su nombre aparecía en casi 95.000 páginas web. Fue considerado por muchos medios como un auténtico fenómeno mediático, aunque también recibió críticas. El periodista José Javier Esparza lo calificó como un caso "histórico" de éxito basado en la nada, y el diario 20 minutos lo incluyó en su lista de los 20 personajes del corazón más relevantes de 2009.

Su figura llegó incluso a ser utilizada para apodar a otros personajes con un físico similar. En Chile, el futbolista Humberto Suazo fue apodado Paquirrín por su supuesta similitud, y en España, el jugador Santi Cazorla también cargó durante años con ese mote.

En abril de 2019, se sumó como DJ al canal en línea "Loca Latino", parte de Loca FM, reforzando su faceta musical.

Madrugada

Sin embargo, en la madrugada del 21 de octubre de 2022, Kiko Rivera sufrió un ictus y fue ingresado de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío. La afección le dejó secuelas, como parálisis parcial facial y problemas de movilidad. Afortunadamente, un mes después, en nov