Hablan los padres de Mario Biondo tras destaparse que la muerte de su hijo pudo ser un "homicidio": "Quién lo ha matado y por qué"

Los padres de Mario Biondo, el difunto marido de Raquel Sánchez Silva que fue hallado sin vida en su domicilio el 30 de mayo de 2012, presentarán un incidente de nulidad ante la Audiencia Provincial de Madrid por presunta vulneración del derecho de la tutela judicial, con el objetivo de llegar al Tribunal Constitucional (TC) y así poder reabrir la causa y "aportar pruebas" que permitan esclarecer los hechos. Así lo han explicado este jueves en la rueda de prensa que han ofrecido ante los medios en la sede del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Un anuncio que se produce días después de la resolución que emitió la Audiencia de Madrid, en la que las tres magistradas se acogen a la última resolución dictada por el Tribunal de Palermo --que también investigó el caso-- y afirman que el fallecimiento de Biondo "pudo no haber sido un suicidio".

De hecho, apunta al homicidio como una de las posibles causas: "Se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (...) de una resolución judicial (...) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte de Biondo no fue suicida".

No obstante, el auto desestima el recurso de apelación "por cosa juzgada", por lo que la familia del fallecido ha optado por presentar esta nulidad y pedir la revocación de la resolución de este archivo.

Visiblemente afectados, los padres de Biondo han asegurado que "Solo queremos saber quien ha matado a mi hijo y por qué... han permitido que el tiempo borre las huellas del asesino" y han criticado que el archivo del caso se debe al paso del tiempo y la negligencia de los que tuvieron que investigar y no lo hicieron, en sus palabras.