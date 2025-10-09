El incómodo momento que se ha vivido en First Dates tras la desagradable confesión de un soltero: "Odio a la gente que..."
La cita estuvo marcada por este desafortunado comentario
En First Dates es muy habitual que se produzcan tanto citas memorables que acaban con las ganas de repetir encuentro entre los solteros, como cenas en las que el menú se atraganta y los invitados solo quieren pedir la cuenta y salir corriendo, sin opción alguna de repetir quedada.
Esto es lo que a priori, ha pasado entre Nora y Miguel Ángel, dos jóvenes de 23 años que llegaban al restaurante del amor para tener una cita a ciegas.
La primera impresión que se ha llevado ella no hacía presagiar que la cita fuese a acabar bien. no ha arreglado la primera impresión que se ha llevado la soltera de él: "No me parece guapo", se confesaba ante las cámaras de 'First Dates'.
Mientras que el soltero confesaba lo impactado que se había quedado al descubrir que la joven era de Tánger.
Una vez empezaron a cenar, Miguel Ángel contaba a Nora que se considera Mitómano, (un trastorno que se caracteriza por una tendencia compulsiva por mentir). Una respuesta que no le ha convencido nada a la joven. "Fatal. Una vez que mientes, el problema se hace más grande. Odio a la gente que miente". Tras esto, Miguel Ángel se ha justificado asegurando que todo depende del "entorno donde hayas crecido", algo que no ha parecido servirle mucho a Nora.
Formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.
