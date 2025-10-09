Una mujer consigue una pensión por cuidar a su nieta: "No es mucho"

¿Una pensión por cuidar a la nieta? Pues sí, se ha conseguido y ha sido una mujer tras una sentencia pionera en España: "No es mucho".

La protagonista de esta historia se llama Josefa, quien lleva cuidando de su nieta desde que esta tenía un año y medio. Josefa, que ha contado su caso en Y Ahora Sonsoles, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3, aseguró que su hija y la pareja de esta "tenían una situación complicada, ella estaba sumida en las drogas y él, en la cárcel así que se hizo cargo de la pequeña.

Eso sí, lo que ha coseguido, "no es mucho, pero yo estoy contenta". Y es que una sentencia le ha reconocido el derecho a cobrar un complemento a su pensión de 35 euros al mes".

