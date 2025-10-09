La nueva temporada de Al cielo con ella en TVE llega con sustanciales cambios: Nueva estrategia

RTVE está probando sus programas para públicos más jovenes a través de su web, pero hay proyectos que, dado su éxito, acaban llegando a la televisión lineal. Eso es lo que le ocurrió a Al cielo con ella, presentado por Henar Álvarez, que consiguió en su primera temporada llegar hasta La 2 y con muy buenos datos. Ahora, su segunda temporada llega con sustanciales cambios: Nueva estrategia.

Y es que Al cielo con ella se emitía en la noche de los sábados, algo que no ocurrirá ahora, ya que se trasladará a la noche de los comingos. En su lugar estará la Versión Española de Cayetana Guillén Cuervo.

Pero no solo eso, el arranque de la temporada de Al cielo con ella será por partida doble, ya que se emitirán seguidos dos programas, donde veremos a Henar en un nuevo plató.

Domingo

Las primeras invitadas de este domingo serán Ana Belén, Leticia Dolera, Fran Perea y Marta Flich.