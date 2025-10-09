Sorpresa en Pasapalabra: Rosa se corona ganadora con un bote histórico de 2.230.000 millones de euros

Tarde de infarto en Pasapalabra. Rosa y Manu han vuelto a protagonizar un duelo de lo más emocionante con los más de 2 millons de euros de bote en juego. A pesar de lo cerca que ambos han estado en más de una ocasión de hacerse con esta ansiada cifra, ni la gallega ni el madrileño han podido hacerse con el premio final.

Aunque sin duda ha sido Rosa la que la pasada tarde estuvo muy cerca de llevarse una histórica victoria a casa. La gallega volvió a demostrar que su idilio con el programa va para largo y que está dispuesta a seguir batiendo récords y programas en el concurso.

A pesar de sus intentos, la de Coruña tuvo que conformarse con ganar el programa y librarse así de la silla azul. Prueba a la que tendrá que enfrentarse Manu en el próximo programa.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.