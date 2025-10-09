Susanna Griso se casa: los detalles de la boda sorpresa de la periodista tras 6 meses de noviazgo

Radiante y derrochando felicidad a raudales. Así hemos visto a Susanna Griso este miércoles, día en el que ha cumplido 56 años años cuando, tras cumplir sus compromisos laborales al frente de 'Espejo Público', se ha reencontrado con su novio Luis Enríquez Nistal -al que ha saludado con un apasionado beso cuando ha acudido a recogerla a las instalaciones de Atresmedia- para celebrar su cumpleaños en uno de los restaurantes que el chef Alberto Chicote tiene en el centro de Madrid.

Y ahora sabemos el motivo por el que la presentadora estaba especialmente pletórica, ya que como ha adelantado en primicia la periodista Marta Cibelina, y han confirmado medios como 'Semana' o 'Informalia', ¡Susanna se casa! Aunque se desconocen detalles como cuándo se comprometieron, sí ha trascendido que la pareja se dará el 'sí quiero' el 25 de julio de 2026 en un pueblo de la Costa Brava en el que ambos se han comprado una casa.

Fue el pasado febrero, semanas después de confirmar su ruptura con Íñigo Afán de Ribera tras dos años y medio de discreta relación, cuando salió a la luz que la comunicadora estaba ilusionada de nuevo con Luis Enríquez, asesor de 'El Confidencial' y ex CEO de Vocento, al que había conocido tiempo antes a través de unos amigos comunes.

Y tan enamorada está la pareja que tan solo seis meses después de iniciar su historia de amor, ya están organizando su boda, sobre la que por el momento ninguno de los protagonistas se ha pronunciado aunque teniendo en cuenta la generosidad de Susanna con la prensa -a diferencia de otros rostros televisivos muy herméticos con su vida privada- no dudamos que pronto desvelará si será una ceremonia íntima o si celebrarán su felicidad con una gran fiesta rodeados de todos sus seres queridos.

Será el segundo matrimonio para la presentadora, que en 2020 se separaba de Carles Torras después de 23 años casados y tres hijos en común: Jan, Mireia y la pequeña Dorcette, a la que adoptaron en Costa de Marfil. Dos años después de su ruptura con el periodista, Griso rehacía su vida amorosa con Íñigo Afán de Ribera. Un noviazgo marcado por la discreción y sus contadas apariciones públicas que terminaron de una manera silenciosa a finales de 2024, aunque no fue hasta febrero cuando se hizo pública la noticia. Por su parte, Luis Enríquez está separado y tiene cuatro hijos, por lo que formarán una familia súper numerosa.